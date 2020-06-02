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Деньги вместо квартир: глава Карелии рассказал о выгоде получения компенсаций для хозяев "аварийки"

Новости. Экономика
15:35, 03 Июня 2020
фото: пресс-служба правительства Карелии
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Глава Республики Артур Парфенчиков заявил, что власти региона увеличили размер денежных компенсаций за квадратные метры аварийного жилья, что сделало такой способ расселения более выгодным.

Артур Парфенчиков заявил, что выплата компенсаций владельцам аварийных жилищ - это "самый быстрый способ переехать в нормальное жилье".

По словам губернатора, хозяева непригодных для жизни квартир могут обратиться в районные администрации, после чего их жилища будут оценены представителями экспертной комиссии. Парфенчиков считает, что методика расселения по принципу "деньги вместо квартир" является выгодной.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-06-03 15:48:18
Не такой уж это и быстрый способ! Как наши бюрократы из муниципалитетов умеют создавать проблемы, всем известно. Да и объективная оценка выкупной стоимости вряд ли будет произведена, ещё и посудиться придётся.
Гость
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