Деньги вместо квартир: глава Карелии рассказал о выгоде получения компенсаций для хозяев "аварийки"

Глава Республики Артур Парфенчиков заявил, что власти региона увеличили размер денежных компенсаций за квадратные метры аварийного жилья, что сделало такой способ расселения более выгодным.

Артур Парфенчиков заявил, что выплата компенсаций владельцам аварийных жилищ - это "самый быстрый способ переехать в нормальное жилье".

По словам губернатора, хозяева непригодных для жизни квартир могут обратиться в районные администрации, после чего их жилища будут оценены представителями экспертной комиссии. Парфенчиков считает, что методика расселения по принципу "деньги вместо квартир" является выгодной.

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