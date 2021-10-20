Реклама

Денис Базанков: Проверять достоверность QR-кодов никто, похоже, не собирается

Новости. Общество
14:00, 20 Октября 2021
фото: © БИЗНЕС Online

Новости партнеров

Полумерами ковид не локализовать, считает лидер Карельского отделения партии Свободы и справедливости Денис Базанков.

С такой мыслью обратился к своим подписчикам в социальной сети Денис Базанков. Система QR-кодов, по его мнению, сегодня носит формальный характер, для галочки.

«Ее либо нужно отменять «и жить как жили», либо привести распоряжения чиновников в порядок, они должны быть подкреплены изменениями в законодательстве РФ. Предъявлять коды в общественных местах мы обязаны, но!  Проверять их достоверность и документы, удостоверяющие личность, никто, похоже, не собирается. На практике вы можете попросить код у знакомого и вполне успешно им воспользоваться. Так многие и делают», — пишет лидер Карельского отделения партии Свободы и справедливости.

«Но если мы пытаемся локализовать распространение ковида , то почему общественный транспорт, магазины (где всегда есть очереди), аэропорты, вокзалы и т.д., не попадают под действие QR-кодов? Может и вовсе не нужны эти ограничения?» - задается вопросом автор поста.

По мнению Дениса Базанкова, вопросов сегодня к чиновникам  больше чем ответов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
nae
2021-10-20 14:13:07
"вопросов сегодня к чиновникам больше чем ответов."

А по-моему и вчера и позавчера и сколько себя помню, за последние лет десять хотя бы, так было.
Эксперд
2021-10-20 14:06:31
Опять этот. Иди свои афиши отклеивай.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.10.2021, 09:53
В Минздраве Карелии рассказали, как будут получать медпомощь непривитые от коронавируса
17.10.2021, 16:11
Реаниматолог в Карелии о больных коронавирусом: С ИВЛ снимаем единицы
18.10.2021, 16:07
Шесть привитых от коронавируса пациентов скончались с начала сентября в Карелии
17.10.2021, 18:06
Появилось видео аварии на мосту в Петрозаводске, где Infiniti превратился в автохлам
14.10.2021, 07:00
Петиция против ограничений посещения больниц из-за коронавируса вызвала широкий отклик в Карелии
13.10.2021, 16:11
Проект изменений в Генплане Петрозаводска предусматривает снос «хрущевок»

Аналитика

Сегодня 13:41
Капитал
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут
Коронавирус бьёт новые антирекорды по заболеваемости и летальным исходам — выявить болезнь на ранней стадии и предотвратить осложнения помогают анализы на наличие COVID-19.
«Окей, получите льготу»
Сегодня 12:06
Микрозаймы стали более доступными для предпринимателей и самозанятых в Карелии
18.10.2021 14:42
Здравляндия: «в детстве от кожных заболеваний можно избавиться на всю оставшуюся жизнь»
18.10.2021 14:10
«Это вопрос выживания» 7
18.10.2021 13:10
Вся аналитика

Чтиво

15.10.2021 11:12
Личное мнение
«Надеюсь, когда весь этот бред закончится, вы все ещё сможете приходить в мои рестораны» 21
Известный петрозаводский ресторатор Сергей Ли высказался о введении в Карелии QR-кодов для посещения заведений общепита.
Лечим астигматизм по-новому
04.10.2021 09:00
«Мы рассказываем о том, чем живут люди в карельской глубинке» 4
30.09.2021 15:27
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»