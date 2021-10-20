Денис Базанков: Проверять достоверность QR-кодов никто, похоже, не собирается

Полумерами ковид не локализовать, считает лидер Карельского отделения партии Свободы и справедливости Денис Базанков.

С такой мыслью обратился к своим подписчикам в социальной сети Денис Базанков. Система QR-кодов, по его мнению, сегодня носит формальный характер, для галочки.

«Ее либо нужно отменять «и жить как жили», либо привести распоряжения чиновников в порядок, они должны быть подкреплены изменениями в законодательстве РФ. Предъявлять коды в общественных местах мы обязаны, но! Проверять их достоверность и документы, удостоверяющие личность, никто, похоже, не собирается. На практике вы можете попросить код у знакомого и вполне успешно им воспользоваться. Так многие и делают», — пишет лидер Карельского отделения партии Свободы и справедливости.

«Но если мы пытаемся локализовать распространение ковида , то почему общественный транспорт, магазины (где всегда есть очереди), аэропорты, вокзалы и т.д., не попадают под действие QR-кодов? Может и вовсе не нужны эти ограничения?» - задается вопросом автор поста.

По мнению Дениса Базанкова, вопросов сегодня к чиновникам больше чем ответов.