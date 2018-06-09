Денис Клявер объяснил, почему не женился на Еве Польне после рождения дочери

Бывший участник дуэта "Чай вдвоем" Денис Клявер рассказал, почему скрывал внебрачную дочь и не женился на ее матери – экс-солистке группы "Гостья из будущего" Еве Польне.

Как отмечает Cosmo, в 2005 году Ева Польна родила дочь Эвелину. Артистка долгое время скрывала имя отца ребенка, о спустя некоторое время Денис Клявер признался в отцовстве. 43-летняя Ева и 43-летний Денис давно не вместе, но сохраняют дружеские отношения.

На днях Денис Клявер стал гостем программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1". Певец объяснил, почему скрывал внебрачную дочь и не женился на ее матери.

"Наш роман с Евой — это было что-то быстрое и невероятное. Видимо, нашей судьбоносной задачей было встретиться для рождения Эвелины. Я сразу признал дочь. Моя вина только в том, что я разлюбил Еву. Мне было очень тяжело. Мы были слишком разные, оба очень яркие. Нам было не суждено жить вместе", — поделился артист.

Когда Денис встречался с Евой, он был женат на танцовщице Юлии. Музыкант отметил, что тогда все думали, что Польна состоит в отношениях с коллегой по группе Юрием Усачевым, который даже отвез певицу в роддом. Ева и Денис договорились никому не сообщать, что между ними что-то было.

Клявер признался, что после расставания певица передала ему записку со словами песни "Я знаю только лучшее в тебе". Он думает, что этот хит Польны посвящен именно ему.

По словам Дениса, Ева разозлилась, когда он рассказал о своем отцовстве. "Но потом она все-таки позволила мне общаться с дочкой. Ева очень мудрая женщина, спасибо ей большое", — заявил артист.

6 июня Ева Польна и Денис Клявер поздравили дочь с 13-летием, опубликовав ее фото в Instagram. Сейчас Денис женат на Ирине, которая в 2013 году родила ему сына. Также у певца есть сын Тимофей от первого брака.