Молодая актриса и танцовщица обвинила популярного французского актера Жерара Депардье в сексуальных домогательствах.

Жерара Депардье обвинили в сексуальных домогательствах, пишет издание Ридус со ссылкой на газету Le Parisien.

Издание отмечает, что молодая актриса и танцовщица в возрасте около 20 лет, имя которой не называется, обратилась в полицию 27 августа.

В связи с этим против артиста было открыто предварительное расследование по статье о сексуальных домогательствах и изнасиловании.

Девушка заявила, что дважды подверглась домогательствам со стороны актера. По ее словам, это произошло 7 и 13 августа во время "неформальной репетиции театральной пьесы" в парижском доме Депардье, расположенном в VI округе французской столицы.

Газета также сообщает со ссылкой на свой источник, что девушка была давно знакома с Депардье, так как он является другом ее отца и "взял под крыло начинающую актрису, консультируя ее по поводу карьеры".

Адвокат артиста Эрве Темин заявил, что Депардье потрясен этими обвинениями.

Юрист пояснил: его клиент подтверждает, что знаком с девушкой, однако "полностью опровергает любую агрессию, любое насилие и любое правонарушение".