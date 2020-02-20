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Депутат Анишин принес извинения за свои слова в адрес оппонентов власти в Карелии

Новости. Общество
16:54, 20 Февраля 2020
фото: Александр Анишин / ВК
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Депутат Петрозаводского городского совета Александр Анишин опубликовал в соцсети извинения за свои острые словесные выпады, адресованные недовольным действиями властей горожанам.

Анишин заявил, что остро отреагировал на критические высказывания пользователей Сети о создании музея Штаба Карельского фронта и о демонтаже памятного знака защитнику Петрозаводска Яше Степанову, поскольку является руководителем фонда "Эстафета поколений". Фонд занимается поисковой работой. В этой связи, как утверждает депутат, он позволил себе "нелицеприятные и недопустимые высказывания". 

"В связи с этим спекуляции и ошибочные суждения, которые появились недавно в комментариях в социальной сети к информации на тему создания военного музея в Беломорске, как и спорные высказывания к публикации в сети к статьям об уничтожении памятного знака защитнику Петрозаводска Яше Степанову, которые, подчеркну, ничего общего не имеют с действительностью, вызывали у меня крайне негативные эмоции. К сожалению, хорошо понимая истинное положение вещей, желая объяснить и защитить огромный труд людей, занятых в работе по созданию музея штаба Карельского фронта, безусловно, поддавшись воле эмоций я произнес нелицеприятные и недопустимые высказывания. Хочу принести извинения за свои слова, которые ненароком могли кого-либо обидеть", - сообщил Александр Анишин в соцсети.

Напомним, Александр Анишин во время заседания постоянной комиссии Петросовета выступил с жесткой критикой в адрес граждан, выступающих оппонентами властей. В частности, Анишин употребил выражения "говно очередное" и "бездельники". 

""Вчера буквально смотрел "Вконтакте". Комментируют. Ну Артур Олегович (Парфенчиков) говорит, вот съездили в Беломорск там. Ход строительства этого музея (проверили). И там какое-то, значит, извиняюсь за выражение, говно очередное пишет, что вот "нечего делать больше в Беломорске, осталось только построить музей"...", - заявлял Анишин в своей речи на заседании постоянной комиссии Петросовета.

После этого ответственный секретарь Комиссии "Единой России" по этике, замсекретаря Генсовета Евгений Ревенко назвал непозволительными высказывания петрозаводского депутата Александра Анишина о критически настроенных горожанах.

С выдержками из выступления депутата Петрозаводского городского совета Александра Анишина на вызвавшей скандал комиссии можно ознакомиться здесь.

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Комментарии

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David
2020-02-20 19:03:02
В другой стране, на этом и закончилась бы бес славная карьера.
новый
2020-02-20 19:00:53
С одной стороны в партии состоять удобно: можно в депутатишки по партийным спискам пролезть и на блатную должность пристроиться. А с другой - твои партийные хозяева в любой момент могут тебя зачморить и заставить извиняться со спущенными штанами.
Вася
2020-02-20 19:00:10
Хоть какая то работа будет в Беломорске,музейные работники,дворник,сторож,а так на что они будут жить,а там хоть минималку заработают.Слава Святой Руси!!!!!!
drug
2020-02-20 18:49:02
Извинения надо просить на коленях.
А он же является чиновником - вернее руководитем МКУ "Муниципальный архив города Петрозаводска" и он же сказал что люди "бездельники" и "говно".
Разве он должен после такого оставаться депутатом и чиновником.
Он же обычных людей ненавидит.
Даже извиниться его заставила ЕР.
Стыд - позод - ничтожество и убожество - не мужик.
тетка
2020-02-20 17:55:41
И что? это еще не значит, что извинения приняты.
и вообще, чего извиняться, если у него такие убеждения, и они уже не изменятся. Никакого прощения не может быть!
новый
2020-02-20 17:50:57
Жидко обделался. Вот тебе и порешали.
Ванёк
2020-02-20 17:28:55
Врёт всё . Увольнять и из ЕР , и из архива . Зажрался капитально .
Paco
2020-02-20 17:18:54
Круто... Извинился, можно дальше в кресле сидеть, еще пару десятков лет, кивать-поддакивать... Зарплата капает, уважение растет, самоуважение зашкаливает.. Постыдился бы.. Тьфу, срамота...
Изя
2020-02-20 17:15:16
Написал много и не о чём . Не верю , прощения ему нет !!!!!!!!!!(((((((( :)
Саныч
2020-02-20 17:01:25
Да и хрен с тобой, трижды никому не нужный депутат Анишин.
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