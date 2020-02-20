Депутат Анишин принес извинения за свои слова в адрес оппонентов власти в Карелии

Депутат Петрозаводского городского совета Александр Анишин опубликовал в соцсети извинения за свои острые словесные выпады, адресованные недовольным действиями властей горожанам.

Анишин заявил, что остро отреагировал на критические высказывания пользователей Сети о создании музея Штаба Карельского фронта и о демонтаже памятного знака защитнику Петрозаводска Яше Степанову, поскольку является руководителем фонда "Эстафета поколений". Фонд занимается поисковой работой. В этой связи, как утверждает депутат, он позволил себе "нелицеприятные и недопустимые высказывания".

"В связи с этим спекуляции и ошибочные суждения, которые появились недавно в комментариях в социальной сети к информации на тему создания военного музея в Беломорске, как и спорные высказывания к публикации в сети к статьям об уничтожении памятного знака защитнику Петрозаводска Яше Степанову, которые, подчеркну, ничего общего не имеют с действительностью, вызывали у меня крайне негативные эмоции. К сожалению, хорошо понимая истинное положение вещей, желая объяснить и защитить огромный труд людей, занятых в работе по созданию музея штаба Карельского фронта, безусловно, поддавшись воле эмоций я произнес нелицеприятные и недопустимые высказывания. Хочу принести извинения за свои слова, которые ненароком могли кого-либо обидеть", - сообщил Александр Анишин в соцсети.

Напомним, Александр Анишин во время заседания постоянной комиссии Петросовета выступил с жесткой критикой в адрес граждан, выступающих оппонентами властей. В частности, Анишин употребил выражения "говно очередное" и "бездельники".

""Вчера буквально смотрел "Вконтакте". Комментируют. Ну Артур Олегович (Парфенчиков) говорит, вот съездили в Беломорск там. Ход строительства этого музея (проверили). И там какое-то, значит, извиняюсь за выражение, говно очередное пишет, что вот "нечего делать больше в Беломорске, осталось только построить музей"...", - заявлял Анишин в своей речи на заседании постоянной комиссии Петросовета.

После этого ответственный секретарь Комиссии "Единой России" по этике, замсекретаря Генсовета Евгений Ревенко назвал непозволительными высказывания петрозаводского депутата Александра Анишина о критически настроенных горожанах.

С выдержками из выступления депутата Петрозаводского городского совета Александра Анишина на вызвавшей скандал комиссии можно ознакомиться здесь.