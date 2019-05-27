Депутат Данильев: "Вопрос наименования улиц является общегородским вопросом "

Инициатор переименования части улицы Энгельса в Петрозаводске прокомментировал заявления возмущенных горожан.

Депутат городского совета Петрозаводска Дмитрий Данильев выступил в защиту администрации карельской столицы, которая в конце прошлого года переименовала часть улицы Энгельса в улицу Петербургскую по просьбе общественной организации "Все дома". Данильев возглавляет ее региональное отделение в Карелии.

На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" депутат прокомментировал заявления жильцов двух домов по бывшей улице Энгельса, которые выступили за возвращение ей прежнего названия и выразили возмущение тем фактом, что мэрия Петрозаводска приняла свое постановление, не поинтересовавшись их мнением. По словам Данильева, "вопрос наименования городских улиц находится вне компетенции собраний собственников жилья многоквартирных домов и является вопросом местного значения, а, значит, затрагивает интересы каждого гражданина". "Другими словами вопрос наименования улиц является общегородским вопросом. Плюс к тому улица является объектом строительства (дорога и тротуары вдоль нее), который вместе с земельным участком являются муниципальной собственностью. Кроме того, Петербургская улица находится в историческом центре, что накладывает на такое решение особую ответственность. Относительно предложений по наименованию других городских улиц сообщаю следующее: каждый гражданин вправе направить свои предложения в администрацию и все они будут рассмотрены", – написал Дмитрий Данильев.



На бывшей улице Энгельса пока только одна табличка с новым названием. Фото: Валерий Поташов

Как заметил депутат, переименование улиц в Петрозаводске происходит не часто, и поэтому у чиновников, а также других ответственных лиц в различных организациях отсутствует опыт. "Люди просто не знают, как правильно поступить в новой для них ситуации. При возникновении вопросов официальным документом подтверждающим факт изменения наименования улицы является постановление администрации Петрозаводского городского округа от 27.12.2018 № 3911 "О присвоении наименований элементам улично-дорожной сети и внесении изменений в постановление администрации Петрозаводского городского округа от 10.05.2016 № 1900", которое можно получить совершенно бесплатно обратившись в администрацию или скачав его на официальном интернет сайте. На вопрос любого удивленного невежды нужно просто пояснить, что место вашего нахождения (регистрации) не изменилось, изменилось лишь наименование у одного или двух элементов адресации в структуре адреса", – пояснил Данильев.

Напомним, вопрос о переименовании части улицы Энгельса в улицу Петербургскую не был вынесен на публичные слушания. Администрация Петрозаводска приняла постановление на основании данных опроса горожан, который проводился на странице мэрии в социальной сети "ВКонтакте". По словам жильцов двух домов по бывшей улице Энгельса, после переименования у них возникли сложности с получением корреспонденции на почте и при оформлении на работе.