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Новости. Общество
12:59, 27 Мая 2019
фото: https://vk.com/@daniljev-peterburgskaya-ulica-otvety-na-voprosy

Депутат Данильев: "Вопрос наименования улиц является общегородским вопросом "

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Инициатор переименования части улицы Энгельса в Петрозаводске прокомментировал заявления возмущенных горожан.

Депутат городского совета Петрозаводска Дмитрий Данильев выступил в защиту администрации карельской столицы, которая в конце прошлого года переименовала часть улицы Энгельса в улицу Петербургскую по просьбе общественной организации "Все дома". Данильев возглавляет ее региональное отделение в Карелии.

На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" депутат прокомментировал заявления жильцов двух домов по бывшей улице Энгельса, которые выступили за возвращение ей прежнего названия и выразили возмущение тем фактом, что мэрия Петрозаводска приняла свое постановление, не поинтересовавшись их мнением. По словам Данильева, "вопрос наименования городских улиц находится вне компетенции собраний собственников жилья многоквартирных домов и является вопросом местного значения, а, значит, затрагивает интересы каждого гражданина". "Другими словами вопрос наименования улиц является общегородским вопросом. Плюс к тому улица является объектом строительства (дорога и тротуары вдоль нее), который вместе с земельным участком являются муниципальной собственностью. Кроме того, Петербургская улица находится в историческом центре, что накладывает на такое решение особую ответственность. Относительно предложений по наименованию других городских улиц сообщаю следующее: каждый гражданин вправе направить свои предложения в администрацию и все они будут рассмотрены", – написал Дмитрий Данильев.


На бывшей улице Энгельса пока только одна табличка с новым названием. Фото: Валерий Поташов

Как заметил депутат, переименование улиц в Петрозаводске происходит не часто, и поэтому у чиновников, а также других ответственных лиц в различных организациях отсутствует опыт. "Люди просто не знают, как правильно поступить в новой для них ситуации. При возникновении вопросов официальным документом подтверждающим факт изменения наименования улицы является постановление администрации Петрозаводского городского округа от 27.12.2018 № 3911 "О присвоении наименований элементам улично-дорожной сети и внесении изменений в постановление администрации Петрозаводского городского округа от 10.05.2016 № 1900", которое можно получить совершенно бесплатно обратившись в администрацию или скачав его на официальном интернет сайте. На вопрос любого удивленного невежды нужно просто пояснить, что место вашего нахождения (регистрации) не изменилось, изменилось лишь наименование у одного или двух элементов адресации в структуре адреса", – пояснил Данильев.

Напомним, вопрос о переименовании части улицы Энгельса в улицу Петербургскую не был вынесен на публичные слушания. Администрация Петрозаводска приняла постановление на основании данных опроса горожан, который проводился на странице мэрии в социальной сети "ВКонтакте". По словам жильцов двух домов по бывшей улице Энгельса, после переименования у них возникли сложности с получением корреспонденции на почте и при оформлении на работе.  

 

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Комментарии

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zanoza
2019-05-27 14:14:17
Когда же остальные общегородские вопросы решаться будут? Снести ларёк или переименовать улицу это не первостепенные общегородские вопросы. По городу пройти страшно, всё в таком ужасном состоянии. Но этого наши городские власти и депутаты Петросовета как-то не хотят замечать.
Leopol'd
2019-05-27 14:07:47
Ему просто. Не он же тратит время и нервы на доказывание. Не он же должен выбирать, потратить несколько часов личного времени и несколько сотен рублей или несколько дней и уйму нервов. Депутат себя в историю "вписал", а дальше проблемы индейцев...
Восстановил бы исторический облик круглой площади. Причём перенос статуи за свой счёт.
Однозначный
2019-05-27 13:41:39
То есть получается, депутатишка то прав? Три дня подряд столица долбила, долбила, фейковала о том, что бедные люди меняют документы, платят деньги. А оказалось - пшик, фейкньюс? Всё бесплатно и никто не меняет ничего.
Но даже сейчас боитесь выложить всю правду, которую он там у себя комментирует.
Пойду напишу заявку на переименование улицы Халтурина, раз это бесплатно.
кир
2019-05-27 13:57:41
Однозначный, добавь в заявку улицу Кузьмина
Мизантроп
2019-05-27 14:10:20
кир, И Невского проспект.
Lana
2019-05-27 13:49:18
Однозначный,

Респект!
Серж
2019-05-27 13:39:51
Откуда же такой депутат и взялся ?? И кто его избирал ??
Избирателям надо делать выводы кого избирать . Тоже единорос наверное ?
ПлачУ и ПлАчу
2019-05-27 13:33:27
Вот откуда такие люди берутся? И в газетку то номера постановлений передадут... тьфу, какая гадость!
однозначно
2019-05-27 13:30:04
Облажался депутатишка. Причем конкретно. Впрочем, какие людишки, такие и избранники. Они же не с Луны прилетают, их электоратишко избирает в целях управления. Поделом вам.
Lana
2019-05-27 13:28:45
Господин Данильев видимо себя к "невеждам" не относит, у него все просто, проще-простого...
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