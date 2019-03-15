Депутат Госдумы задержан по обвинению в получении взятки в 3 млрд рублей

Ленинский суд Екатеринбурга в пятницу рассмотрит ходатайство следователя об аресте депутата Госдумы от "Справедливой России" Вадима Белоусова, обвиняемого в коррупции.

"В настоящее время Белоусов уже доставлен в суд, где будет решен вопрос о мере его пресечения", - сообщил адвокат Игорь Трунов, передает "Интерфакс".

По словам адвоката, депутат был вызван в Екатеринбург на допрос к следователю, а по прибытию задержан и доставлен в суд.

Как считает следствие, с мая 2010 года по январь 2014 года, депутат совместно с тогда еще губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем, действуя в составе организованной группы, получили от руководителя холдинга взятку в сумме более 3,2 млрд рублей за оказание покровительства. В частности, "в результате совместных незаконных действий Юревича и Белоусова была обеспечена победа организаций холдинга в аукционах в сфере дорожного обслуживания и назначены на должности директоров госпредприятий лица, подконтрольные и аффилированные взяткодателям".

Госдума в декабре прошлого года дала согласие на лишение Белоусова депутатской неприкосновенности и на возбуждение в отношении него уголовного дела.

Белоусову предъявлено обвинение по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).