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Новости. Общество
21:05, 15 Марта 2019
фото: anticorr.media

Депутат Госдумы задержан по обвинению в получении взятки в 3 млрд рублей

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Ленинский суд Екатеринбурга в пятницу рассмотрит ходатайство следователя об аресте депутата Госдумы от "Справедливой России" Вадима Белоусова, обвиняемого в коррупции.

"В настоящее время Белоусов уже доставлен в суд, где будет решен вопрос о мере его пресечения", - сообщил адвокат Игорь Трунов, передает "Интерфакс".

По словам адвоката, депутат был вызван в Екатеринбург на допрос к следователю, а по прибытию задержан и доставлен в суд.

Как считает следствие, с мая 2010 года по январь 2014 года, депутат совместно с тогда еще губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем, действуя в составе организованной группы, получили от руководителя холдинга взятку в сумме более 3,2 млрд рублей за оказание покровительства. В частности, "в результате совместных незаконных действий Юревича и Белоусова была обеспечена победа организаций холдинга в аукционах в сфере дорожного обслуживания и назначены на должности директоров госпредприятий лица, подконтрольные и аффилированные взяткодателям".

Госдума в декабре прошлого года дала согласие на лишение Белоусова депутатской неприкосновенности и на возбуждение в отношении него уголовного дела.

Белоусову предъявлено обвинение по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

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Комментарии

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Копатыч
2019-03-15 21:47:56
А нельзя сразу рассмотреть вопрос о расстреле?!
кир
2019-03-15 21:36:19
Над такими взятками работают профессионалы из спецслужб. Не исключаю, что хорошая подстава. Ну, не может быть столько высокопоставленных дураков в отдельно взятой стране.
Мизантроп
2019-03-15 21:31:48
Это очередная фейковая новость "Столицы".
"Ленинский суд Екатеринбурга отказался арестовывать депутата Госдумы Вадима Белоусова, задержанного по обвинению в получении взятки размером три миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства следователя», — сказала судья Надежда Ханкевич." 16:13, 15 марта 2019
zanoza
2019-03-15 21:16:15
Вот это взятка,так взятка! :) Интересно , а как повернулись бы события, если бы этот В. Белоусов был членом партии "Единая Россия"?
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