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Депутат Ирина Кузичева обсудила с жителями Сегежского района проблему поставки сжиженного газа в баллонах

Новости. Общество
16:26, 02 Марта 2022
фото: © Законодательное собрание Карелии

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Заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам карельского парламента Ирина Кузичева на встрече с жителями поселков Надвоицы и Каменный Бор обсудила проблему поставки сжиженного газа в баллонах в жилые дома.

Жительница Сегежского района, представитель общественности Наталья Мороз сообщила, что люди, проживающие по ул. Спиридонова и ул. 50 лет Октября, часто испытывают проблемы с нехваткой сжиженного газа, так как топливо поставляют с задержками. За полный газовый баллон потребители сегодня платят 1200 рублей по тарифу. По договору после оплаты газ должен быть поставлен в течение пяти дней. Ранее газонаполнительная станция располагалась в Сегеже, резервуары заполнялись чаще, задержки были небольшими.

«Сейчас поставки баллонов организуются напрямую из Петрозаводска. Исходя из количества заявок, нужно не менее ста. Людям приходится постоянно обращаться на „горячие линии“. Газ поставляют по звонку из-за жалоб жителей, не на регулярной основе», — рассказала Наталья Мороз.

Местные жители также сообщили, что из-за перебоев поставок газа приходиться пользоваться электроплитами, что существенно отражается на плате за электроэнергию. Кроме того, многим жителям для заправки баллонов газом приходится ездить на автозаправочные станции, а затем самостоятельно их перевозить и устанавливать в домах, что создает много дополнительных хлопот.

По словам Ирины Кузичевой, депутатский корпус проработает поставленные вопросы. 4 марта состоится встреча парламентариев с руководством АО «Карелгаз», а ситуация с обеспечением населения газом станет постоянной в повестке профильного Комитета Законодательного собрания Карелии.

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