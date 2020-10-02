Депутат из Карелии требует возбудить дело после самоубийства журналистки Ирины Славиной

Депутат Заксобрания Карелии Эмилия Слабунова будет добиваться возбуждения уголовного дела по "доведению до самоубийства" после гибели журналистки Ирины Славиной.

Как стало известно накануне, главный редактор сетевого издания Koza.press Ирина Славина покончила жизнь самоубийством у здания ГУ МВД по Нижегородской области. Ранее у журналистки Славиной и нижегородских оппозиционеров прошли обыски по уголовному делу об участии в нежелательной организации "Открытая Россия". Незадолго до гибели на своей странице в Facebook журналистка попросила винить в случившемся Российскую Федерацию.

После этого депутат Заксобрания Карелии, бывший лидер "Яблока" Эмилия Слабунова потребовала правоохранительные органы возбудить уголовное дело по статье "доведение до самоубийства".

"Ирина, Ваша жизнь - слишком роскошный подарок для людоедского режима, - написала Слабунова на своей странице в соцсети. - Требую незамедлительного возбуждения уголовного дела по статье "доведение до самоубийства" и наказания виновных!".



Между тем, в Следственном комитете РФ (СКР) попросили не связывать трагедию с уголовным делом и обысками, сообщает "КоммерсантЪ".