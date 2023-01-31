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Суд признал депутата Заксобрания Карелии Эмилию Слабунову виновной в дискредитации российской армии

Новости. Политика
14:55, 02 Февраля 2023
фото: Валерий Поташов

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Суд Петрозаводска признал сегодня депутата парламента Карелии Эмилию Слабунову виновной в "дискредитации Вооружённых Сил РФ" и назначила ей административный штраф.

Судья Петрозаводского городского суда Анна Нуриева признала сегодня депутата парламента Карелии от партии «Яблоко» Эмилию Слабунову виновной в «дискредитации Вооружённых Сил РФ» и назначила ей административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, поводом для привлечения Слабуновой к административной ответственности послужило заявление её коллеги по депутатскому корпусу из «Единой России» Леонида Лиминчука в правоохранительные органы. Лиминчуку не понравилось выступление оппозиционного депутата на одном из заседаний парламентского комитета осенью прошлого года.

Как заявила сразу после оглашения постановления депутат Слабунова, это решение было ожидаемым, но не юридическим, а политическим. Она сообщила журналистам, что обжалует
вынесенное решение не только для того, чтобы доказать свою невиновность, но и для того, чтобы в «анналах истории остались все доказательства абсурдности того, что происходит сейчас в Карелии и в России в целом».

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