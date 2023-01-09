Депутата Заксобрания Карелии обвинили в дискредитации российской армии

Дело о дискредитации Вооруженных сил РФ зарегистрировали против депутата ЗС Карелии от партии «Яблоко» Эмилии Слабуновой.

Как сообщила в своем Telegram-канале Эмилия Слабунова, перед Новым годом она получила административный протокол о дискредитации Вооруженных сил РФ.

Депутат предположила, что причиной дела могло стать ее выступление на совместном заседании двух комитетов в парламенте Карелии.

«Упоминаний армии в нем (выступлении) не было», — заверила Слабунова.

Петрозаводский городской суд зарегистрировал административное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ против депутата Заксобрания Карелии Эмилии Слабуновой.