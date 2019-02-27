Лопаткина поделилась опытом развития туризма и обращения с ТКО с депутатами Северо-Запада

В Вологде 27 февраля члены постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России обсудили развитие внутреннего и въездного туризма в регионах страны, сообщили в Заксобрании Карелии.

Председатель комитета, депутат Заксобрания Карелии Анна Лопаткина сообщила, что за последние годы в республике закрепилась тенденция ежегодного роста основных показателей, характеризующих развитие туристической отрасли, и поделилась опытом формирования туристической привлекательности Карелии.

Депутат отметила развитую транспортную доступность региона, близость Москвы и Санкт-Петербурга и обустроенную приграничную инфраструктуру. Кроме того, Анна Лопаткина обратила внимание участников заседания на популярность в республике событийного туризма, который уменьшает влияние сезонности, и реализацию проектов, связанных с созданием резиденций сказочных героев.

Парламентарий также подчеркнула, что у Карелии есть большой потенциал для дальнейшего развития туризма. При этом необходимо продолжать расширять гостиничный сектор.

Депутат также сообщила, что для активного использования внутренних водных путей Правительство республики ведет работу по восстановлению и созданию причальной инфраструктуры. Кроме того, Анна Лопаткина рассказала участникам заседания об изменениях, внесенных в республиканское законодательство, для создания благоприятного инвестиционного климата, поддержки малого и среднего предпринимательства и развития инфраструктуры в сфере туризма.

Так, в бюджете Карелии предусмотрены субсидии на возмещение части затрат на создание и реконструкцию объектов проживания туристов и придорожного сервиса, а также благоустройство прилегающей территории, в том числе создание площадок для кратковременной парковки, пешеходных дорожек, причалов, ограждений и обеспечение освещения в вечернее время.

Помимо этого, с 1 января 2019 года вступили в силу принятые карельскими депутатами изменения в республиканский закон, направленные на расширение круга получателей пониженной ставки по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в размере 10 процентов. В список вошли организации и индивидуальные предприниматели, которые ведут деятельность в сфере туризма, при условии, что выручка от указанного вида деятельности составляет более 70 процентов общей суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг).

Кроме того, Анна Лопаткина рассказала о том, что в Карелии будет сформирован проектный офис внедрения программы развития туристического кластера и содействия координации проектов субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере туризма.

В ходе работы своим опытом также поделились парламентарии Вологодской и Мурманской области. Для дальнейшего развития внутреннего и въездного туризма участники заседания рекомендовали членам комитета совместно с органами исполнительной власти рассмотреть вопрос о сотрудничестве северо-западных регионов при реализации проектов "Серебряное ожерелье России" и "Сказочная Россия".