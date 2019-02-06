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Новости. Общество
16:19, 06 Февраля 2019

Депутат Красулин рассказал, как воспринимает людей в погонах у власти

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Гость рубрики "Кофе со сливками" - известный карельский депутат и бизнесмен Виталий Красулин.

- Нынешнее карельское правительство критикуют за то, что многие руководители – приезжие, а также бывшие сотрудники правоохранительных органов и выходцы из службы судебных приставов. Люди в погонах во власти - это хорошо или плохо?

- Критикуют от незнания и непонимания ситуации, от злости какой-то, мне непонятной. Вместо того, чтобы сидеть на диване и ругать кого-то в интернете, взяли бы сами да занялись! Думаете, должность министра или руководителя комитета – это какая-то большая радость? Раньше, может быть. Когда был сформирован образ, что министр или депутат – это обязательно богатый человек в дорогом костюме. А сегодня это совсем не обязательно. Министр – это просто министр, со скромной заработной платой и огромной ответственностью. Поверьте, на эту должность не всякий пойдет. И я прекрасно знаю, какой в Карелии кадровый голод, и понимаю, почему в правительстве на руководящих должностях работают, в том числе, приезжие специалисты.

А как бы вы поступили на месте Парфенчикова? Вот вы пришли сюда с крупной федеральной должности. Кого на прошлой работе знали, как хороших сотрудников, того и приведете. Если вы не знаете человека, вы его возьмете? Нет! Каждый руководитель собирает команду под себя. На любом предприятии, и в республике также.

А что касается людей в погонах, то мне кажется, главный их плюс – они делают все четко, быстро и без проволочек. Да, творчества у них, возможно, не хватает, но они же не заполонили все правительственные кабинеты. Верхушка поменялась, но специалисты остались те же, и я знаю, что руководители к ним прислушиваются.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Виктор Кузьмич
2019-02-06 17:07:22
Во многом он прав, ещё раз подтверждает,неосознанно, что профессионалов нет,работать нЕкому,потому и провалы многих программ,особенно последние 20 лет из-за отжима хороших грамотных специалистов, замена их на "умеющих жить"(коррупция,откаты),всё это и привело Карелию к такому плачевному результату....и не только Карелию....
ПлачУ и ПлАчу
2019-02-06 17:07:09
Незнание - от вашего же вранья! Где результаты? одни новости да статистика, все красиво только на бумагах. Вокруг другая реальность - наелись лапши уже, наконец-то стали соображать и идиоты голосующие! Какой порядочный человек пойдет в ряды прохиндеев? Кто из адекватных людей будет пробовать говна в сомнительной шаражке? крутится одна и та же братва у кормушки. Надоело всем уже это слушать и читать.
Гость
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