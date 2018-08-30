Депутат Милонов требует ликвидировать секс-шопы в России

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ликвидировать магазины для взрослых на территории страны.

По мнению депутата, секс-шопы должны исчезнуть вместе с рекламой, поскольку в них, со слов Милонова, отовариваются только "больные люди".

"Магазины интимных товаров — это для больных людей, для маньяков, для "чикатил", — заявил парламентарий.

Ранее Милонов пытался добиться лицензирования товаров для взрослых и их продажи по рецептам. По его мнению, интимные товары возбуждают "нездоровый интерес" к сексу наряду с порнографией, пишет "Лайф".