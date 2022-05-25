Депутат от Карелии Пивненко предложила закончить сериал «Особенности рашкинской охоты» (ВИДЕО)

Депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко выступила с критикой осужденного за незаконную охоту парламентария-коммуниста Валерия Рашкина.

Валентина Пивненко назвала позором действия депутата от КПРФ Валерия Рашкина, который получил условный срок за незаконную охоту, в процессе которой убил лося. Пивненко выступила с резкой критикой своего коллеги во время выступления в Госдуме.

«Я работаю в Государственной Думе с 2000 года. Но такого позора я не помню. Потому что вся страна на протяжении длительного времени смотрела многосерийный цикл передач „Особенности рашкинской охоты“. И у меня спрашивают и сейчас избиратели, хотя это не касается моего избирательного округа: „Скажите, пожалуйста, закон у нас для граждан один, а для депутатов другой? Вы ведь, депутаты, обязаны требовать соблюдения законов. А что сами делаете?“. Вы знаете, закон у нас один. И мы действуем по закону. И такого позора нам не надо. И хочу сказать: Вы мужики или кто? Вы же ведь на все экраны показывали свое лицо, свои трофеи, свои действия. Это было и на федеральных каналах, это было и в интернете. Стыдно», — заявила Валентина Пивненко.

Госдума лишила депутата от КПРФ Валерия Рашкина мандата. За проголосовали 337 депутатов, против 58. Об этом информирует РБК.

Напомним, в октябре минувшего года представители охотнадзора задержали депутата Рашкина в лесу. Он был за рулем автомобиля, в багажнике которого находилась разделанная туша лося. Разрешения на отстрел лося у депутата не было. Против него было возбуждено уголовное дело за незаконную охоту группой лиц по предварительному сговору. Суд назначил Валерию Рашкину три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с охотой, также на два года.