890x80
Реклама
Кто в правительстве Карелии самый богатый
25.05.2022 15:25
Сегодня в Карелии простятся с бойцом Евгением Чубариным, погибшим на Украине через 4 дня после отъезда из дома
Сегодня 09:00
Власти Петрозаводска за лето планируют благоустроить 35 дворов города
25.05.2022 18:40
Женщина в Карелии стала жертвой злоумышленника, проникшего в раздевалку
25.05.2022 17:40

Депутат от Карелии Пивненко предложила закончить сериал «Особенности рашкинской охоты» (ВИДЕО)

Новости. Общество
13:20, 26 Мая 2022
фото: © Александр Щербак / ТАСС / © Сергей Юдин (коллаж)

Новости партнеров

Депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко выступила с критикой осужденного за незаконную охоту парламентария-коммуниста Валерия Рашкина.

Валентина Пивненко назвала позором действия депутата от КПРФ Валерия Рашкина, который получил условный срок за незаконную охоту, в процессе которой убил лося. Пивненко выступила с резкой критикой своего коллеги во время выступления в Госдуме. 

«Я работаю в Государственной Думе с 2000 года. Но такого позора я не помню. Потому что вся страна на протяжении длительного времени смотрела многосерийный цикл передач „Особенности рашкинской охоты“. И у меня спрашивают и сейчас избиратели, хотя это не касается моего избирательного округа: „Скажите, пожалуйста, закон у нас для граждан один, а для депутатов другой? Вы ведь, депутаты, обязаны требовать соблюдения законов. А что сами делаете?“. Вы знаете, закон у нас один. И мы действуем по закону. И такого позора нам не надо. И хочу сказать: Вы мужики или кто? Вы же ведь на все экраны показывали свое лицо, свои трофеи, свои действия. Это было и на федеральных каналах, это было и в интернете. Стыдно», — заявила Валентина Пивненко.

Госдума лишила депутата от КПРФ Валерия Рашкина мандата. За проголосовали 337 депутатов, против 58. Об этом информирует РБК.

Напомним, в октябре минувшего года представители охотнадзора задержали депутата Рашкина в лесу. Он был за рулем автомобиля, в багажнике которого находилась разделанная туша лося. Разрешения на отстрел лося у депутата не было. Против него было возбуждено уголовное дело за незаконную охоту группой лиц по предварительному сговору. Суд назначил Валерию Рашкину три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с охотой, также на два года.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.05.2022, 00:10
Босоножки китайского бренда расплавилась на ногах девушки
25.05.2022, 07:00
Карелия стала вторым регионом России, где люди чаще всего сходят с ума
23.05.2022, 16:59
Стало известно, когда холод уйдет из Карелии
22.05.2022, 08:54
Любарский: «Петрозаводску повезло…»
24.05.2022, 09:41
Туристы выбирают три озера в Карелии для отдыха летом
20.05.2022, 12:04
Две школы в Петрозаводске «заминировали» во время проведения экзамена

Чтиво

Сегодня 13:40
Личное мнение
Элиссан Шандалович: России необходимо вернуться к отечественной системе медицинского образования
России необходимо вернуться к системе отечественного медицинского образования, заявил спикер парламента Карелии, Заслуженный врач республики Элиссан Шандалович.
«Нужно постоянно следить за уровнем своей батарейки»
23.05.2022 12:01
Такой не железный «Железный человек»
18.05.2022 12:00
архив чтиво

Медиа

Более 800 человек приняли участие в спортивном празднике «Забег.РФ» в Петрозаводске
23.05.2022 11:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.