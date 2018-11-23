Депутат отправил россиян с высшим образованием в маляры

Депутат Госдумы Сергей Вострецов отметил, что обладателям дипломов все равно не хватит мест в нижней палате парламента и "Газпроме".

Депутат заявил, что в России нет безработицы, поэтому никакого сочувствия к "тунеядцам", не желающим осваивать рабочие профессии, он не испытывает, пишет "Московский комсомолец".

Политик отметил, что в стране огромное количество "висящих" вакансий, однако работодателям приходится нанимать мигрантов, чтобы эти места закрыть.

Законодатель посетовал, что к нему на прием все время приходят "странные люди", которые имеют по два-три высших образования, но при этом не могут найти работу.

"Когда я им указываю, что биржа труда ломится от вакансий маляров, уборщиц, продавцов, они воротят нос. Ну так и кто виноват, что они такие белоручки?", – заявил чиновник.

Вострецов также порассуждал о том, что "любой человек" хотел бы попасть в Госдуму, или поработать в "Газпроме", однако шанс получили лишь те, "кому это было очень надо". "А тем, кому это было почему-то не надо – тем не до жиру, идите на биржу труда, вас там переобучат из нефтехимика в маляра или повара, причем за государственный счет", – напутствовал депутат.