Депутат парламента Карелии: «Нас загнали в нищету!»

Бывший руководитель республики Виктор Степанов возмущен тем, что некоторые субъекты федерации «жируют», а в Петрозаводске разбиты улицы.

С таким эмоциональным заявлением депутат выступил 19 мая на заседании комитета по бюджету и налогам карельского парламента. Как отмечает деловая интернет-газета «Вести Карелии», бывший руководитель республики Виктор Степанов высказался за равную бюджетную обеспеченность российских регионов.

По словам Степанова, некоторые субъекты федерации «жируют» и позволяют себе по нескольку раз перекладывать плитку на тротуарах, а в Петрозаводске, между тем, разбиты улицы. Как считает депутат, нынешнее распределение бюджетных средств не позволяет Карелии развиваться. «Нас загнали в нищету!», – заявил Виктор Степанов.