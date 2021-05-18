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Депутат парламента Карелии: «Нас загнали в нищету!»

Новости. Экономика
12:16, 19 Мая 2021
фото: ©Столица на Онего
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Бывший руководитель республики Виктор Степанов возмущен тем, что некоторые субъекты федерации «жируют», а в Петрозаводске разбиты улицы.

С таким эмоциональным заявлением депутат выступил 19 мая на заседании комитета по бюджету и налогам карельского парламента. Как отмечает деловая интернет-газета «Вести Карелии», бывший руководитель республики Виктор Степанов высказался за равную бюджетную обеспеченность российских регионов.

По словам Степанова, некоторые субъекты федерации «жируют» и позволяют себе по нескольку раз перекладывать плитку на тротуарах, а в Петрозаводске, между тем, разбиты улицы. Как считает депутат, нынешнее распределение бюджетных средств не позволяет Карелии развиваться. «Нас загнали в нищету!», – заявил Виктор Степанов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-05-19 12:35:12
Вас загнали в нищету? Безобразие! :)
.........
2021-05-19 12:32:53
Да Вы что ? Сам успешно начал разваливать регион , а остальные проходимцы докончили .
наташка
2021-05-19 12:26:05
Карелия устала от бывших
кир
2021-05-19 12:22:30
Степанов, когда снесёшь недостроенный корреспондентский пункт ТАСС на Комсомольском проспекте? Хватит учить, пора на пенсию.
Гость
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