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Депутат парламента Карелии Шоттуев: "Я за свои почти 70 лет отбоялся, чего боялся"

Новости. Общество
14:49, 14 Марта 2020
фото: © Пресс-служба Заксобрания Карелии
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Инициатору ограничения доступа граждан на заседания в Законодательное собрание Карелии Валерию Шоттуеву не нравится, когда в парламент приходят с туалетной бумагой.

Депутаты Леонид Лиминчук и Валерий Шоттуев предложили внести изменения в регламент республиканского парламента, согласно которым граждане, которые хотели бы присутствовать на депутатских заседаниях, должны подать письменную заявку накануне сессии, где указать свои имена, номера телефонов и адреса электронной почты. Кроме того, проект поправки в регламент Законодательного собрания республики предусматривает ограничение числа присутствующих в зале заседаний количеством свободных мест, а тем, кому этих мест не достанется, придется довольствоваться телевизионной трансляцией сессии.

Объясняя коллегам по депутатскому корпусу причины появления своей инициативы, Валерий Шоттуев сослался на пропускной режим, который действует в карельских министерствах и ведомствах. Однако, когда член фракции "Яблоко" Эмилия Слабунова поинтересовалась у автора поправки, чего тот боится, депутат Шоттуев признался, что ему не понравилось, что на февральском заседании Законодательного собрания один из карельских пенсионеров пришел к республиканским парламентариям с туалетной бумагой в знак протеста против принятия ими закона об индексации выплат ветеранам труда, которая составила всего 21 рубль. 

"Я за свои почти 70 лет отбоялся, чего боялся, – заявил Шоттуев на заседании парламентского комитета по законности и правопорядку. – Я ничего не боюсь, но я хочу, чтобы работа Законодательного собрания проводилась в определенных рамках. Мне, например, не понравилось, когда пришли на последнее заседание со средствами гигиены".

Подробнее о том, в парламенте обсуждали инициативу Шоттуева, читайте здесь.

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Комментарии

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ПлачУ и ПлАчу
2020-03-14 18:05:53
не нравитя? прочь оттуда и на МРОТе сидя, хоть на Луну, хоть на Марс!
Саныч
2020-03-14 17:27:27
Иди домой, старый.
Вася
2020-03-14 16:44:33
Мы с Вами, Валентина Владимировна! За Вами - весь народ,
stranger
2020-03-14 16:23:25
А чувствовать себя гигиенической прокаткой между "хозяевами" жизни гражданами - избирателями, приятней?
бюджет
2020-03-14 15:48:51
Клоунада во всей красе!! ЭТИ ЖЕ , якобы, народные избранники??? ПОЧЕМУ НАРОД НЕ ПУСКАЮТ, ТУДА КУДА НАРОД ДОЛЖЕН ПРОЙТИ??
Римма
2020-03-14 15:34:05
Шоттуев честнейший человек, а вы сопливые комментаторы, загнетесь от короны из за своих языков паршивых
бюджет
2020-03-14 16:25:22
Римма, честность и адекватное мышление - разные вещи! А, если честно, после 70-ти нехер народными нуждами заниматься!
mobikk
2020-03-14 15:21:15
И ведь не стыдно ему, просто не приятно работать в присутствии туалетной бумаги))
Андрей Дубенский
2020-03-14 15:14:57
Таки ему туалетная бумага не понравилась? Пусть спасибо скажет, что не использованную принесли!
новый
2020-03-14 14:57:44
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Гость
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