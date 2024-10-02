Депутат Петросовета обратился к мэру Петрозаводска, чтобы разобраться в ситуации с «немыслимыми пробками»

Решить вопрос с ремонтом летом не представляло проблемы, считает Александр Калько.

«Вторые сутки подряд город стоит в немыслимых пробках.

Автомобилисты и пассажиры общественного транспорта негодуют и в целом справедливо обвиняют Администрацию Петрозаводска, Главу города Колыхматову И.С., ее зама Ершова М.В.», — написал в личном профиле депутат Петросовета Александр Калько.

Полностью разделяю возмущение горожан. На мой взгляд, решить вопрос с ремонтом в летний период на самом деле не представляло проблемы. Чтобы разобраться в ситуации, направил запрос Колыхматовой И.С.

— написал депутат.

Он отметил, что ждет ответов на вопросы: когда городским властям стало известно о необходимости ремонта и почему в Петрозаводский городской Совет не было направлено ни одного обращения о необходимости выделения средств. Депутат подчеркнул, что речь идет о 4 млн рублей.

Уверен, что депутаты единогласно поддержали бы это решение и ремонт был бы выполнен своевременно. После получения ответов уйдет мое обращение в прокуратуру города. Компетентный орган должен дать правовую оценку данному факту нарушения прав граждан

— уверен Александр Калько.

Напомним, в связи с ремонтом Пименовского моста в карельской столице откорректировали режимы работы светофорных объектов.