Депутат Петросовета от КПРФ Васильева рассказала, как выбирали кандидатуры на пост главы Петрозаводска

Галина Васильева поделилась впечатлениями от работы в конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводска.

Как отметила депутат Галина Васильева, кажется, нас трудно уже чем-то удивить, но всё-таки у конкурсной комиссии это получилось.

«Удивило, что некоторые члены комиссии со стороны правительства не посещали все заседания. В частности, на собеседовании 27.04.2021 отсутствовали Чепик А.Е. и Игнатьева Т.П., где слушали конкурсантов А.Таранова, Е.Кочакову, А.Рогалевича, И.Корсакова. В тот день программу представил только А.Рогалевич. На следующий день 28 апреля программу представил А.Гущин от КПРФ. Сдали в комиссию письменно своё видение городских проблем Я.Прокопчик, А.Белянинов, В.Любарский, некоторые предложения поступили и от других кандидатов. Последнее заседание конкурсной комиссии удивило своей сложностью и в то же время предсказуемой простотой принятия решения», - написала Васильева.

Что депутат Петросовета от КПРФ думает о выдвижении только двух кандидатур на пост главы Петрозаводска – Любарского и Корсакова, читайте здесь.