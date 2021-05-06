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Депутат Петросовета от КПРФ Васильева рассказала, как выбирали кандидатуры на пост главы Петрозаводска

Новости. Политика
09:42, 07 Мая 2021
фото: Столица на Онего
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Галина Васильева поделилась впечатлениями от работы в конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводска.

Как отметила депутат Галина Васильева, кажется, нас трудно уже чем-то удивить, но всё-таки у конкурсной комиссии это получилось.

«Удивило, что некоторые члены комиссии со стороны правительства не посещали все заседания. В частности, на собеседовании 27.04.2021 отсутствовали Чепик А.Е. и Игнатьева Т.П., где слушали конкурсантов А.Таранова, Е.Кочакову, А.Рогалевича, И.Корсакова. В тот день программу представил только А.Рогалевич. На следующий день 28 апреля программу представил А.Гущин от КПРФ. Сдали в комиссию письменно своё видение городских проблем Я.Прокопчик, А.Белянинов, В.Любарский, некоторые предложения поступили и от других кандидатов. Последнее заседание конкурсной комиссии удивило своей сложностью и в то же время предсказуемой простотой принятия решения», - написала Васильева.

Что депутат Петросовета от КПРФ думает о выдвижении только двух кандидатур на пост главы Петрозаводска – Любарского и Корсакова, читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Никита
2021-05-07 10:18:06
Мутно всё .
Боря
2021-05-07 10:14:02
Чего позориться то? Ещё обсуждать то, что решено было без депутатов и без не нужного "голосования", все всё давно поняли....какие "выборы", такой и уровень...кругом "профессионалы"....
кир
2021-05-07 09:56:54
Васильева так и не закрыла ларек на газоне на ул.Ровио, 18, который видом видом портит архитектурный облик города. О чем тогда говорить? Не верю ей, - сказал кот.
User
2021-05-07 09:48:39
С каких пор слово "выбирали" стало синонимом слова "назначили"? Нынешние коммунисты совсем забыли, что такое классовая борьба.
кир
2021-05-07 10:04:32
User, тебе, сторожу, какое дело? Не отвлекайся, работай.
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