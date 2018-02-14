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Новости. Общество
18:20, 14 Февраля 2018

Депутат предложил нюхать людей

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил выработать собственные критерии для определения гомосексуальности.

Об этом он заявил в эфире НСН, пишет Лента.ру.

Он прокомментировал статью в малайзийской газете Sinar Harian, в которой утверждается, что геи отличаются ухоженной бородой и склонностью к выбору брендовой одежды.

"Видимо, малайзийские гомосеки отличаются от российских. Возможно, там вообще, если ты ходишь в штанах, например, ты уже выглядишь необычно, потому что большинство ходит без штанов. Не знаю национальные традиции Малайзии, может у них с бородой не принято ходить или ухаживать за ней", — заявил он.

Милонов предложил определять представителей нетрадиционной сексуальной ориентации по запаху.

"У меня, как у старого охотника на демонов, нюх на них. Это, как правило, чувствуется, от них запах серный исходит, естественно", — поделился он своими наблюдениями.

В декабре 2017 года Милонов рассказал о верных способах распознать геев.

"Например, кинешь его в воду, в какую-нибудь реку. Если он утонул, значит, не гомик. А не утонул, если он там плавает, и ты кидаешь в него камни, а он не тонет, значит, точно ведьма или гомик", — сказал парламентарий.

 

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