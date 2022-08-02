Депутат предложил создать телепередачу для «борьбы с мракобесием»

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать телепередачу с целью развенчания антинаучных мифов.

Виталий Милонов предложил создать на базе одного из федеральных телеканалов специальную научно-просветительскую передачу для детей и взрослых, в которой россиянам рассказывали бы о механизмах устройства нашего мира и естественных законах. Копия обращения на имя министра просвещения Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.

Милонов отметил, что в последнее время в средствах массовой информации и социальных сетях разгорелись бурные дискуссии относительно ложных убеждений некоторой части соотечественников о фундаментальных законах мироустройства.

Согласно результатам опубликованных социологических исследований, немалое количество россиян верят во вращение Солнца вокруг Земли, в теорию плоской Земли, а также в другие антинаучные гипотезы, пояснил парламентарий.

По его словам, в интересы государства входит «борьба с мракобесием и антинаучными предрассудками, тормозящими общий прогресс».

«Учитывая серьёзность темы, прошу вас оценить идею о создании на базе одного из федеральных телеканалов специальной массовой научно-просветительской передачи для детей и взрослых, которая в ежедневном режиме в прайм-тайм будет рассказывать россиянам о механизмах устройства нашего мира и естественных законах, а также рассеивать множественные мифы, противоречащие науке и здравому смыслу», — говорится в тексте обращения.