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Депутат предложила президенту «Ростелекома» залезть на столб и наладить связь в глубинке Карелии

Новости. Общество
18:51, 28 Августа 2021
фото: Ирина Кузичева / ВК

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Полторы тысячи абонентов компании «Ростелеком» остались без связи в Беломорском районе, сообщила депутат Заксобрания Карелии Ирина Кузичева.

Депутат Законодательного собрания Карелии Ирина Кузичева обратилась в соцсети к руководству компании «Ростелеком» по поводу масштабных проблем со связью в Беломорском районе. По оценке парламентария, без связи оказались полторы тысячи человек.

«Друзья, тревога! Нужна помощь! Из-за неразберихи в „Ростелекоме“ полторы тысячи наших земляков, жителей Беломорского района Карелии остались без телефонной связи. Среди них — старики, инвалиды, дети. Жители
Сумского Посада, Колежмы, Нюхчи, Вирандозеро, Маленги, Хвойного ждут срочной помощи! Случись беда — не вызвать ни пожарных, ни медиков», — заявила Кузичева.

Ирина Кузичева утверждает, что в районе не хватает специалистов и техники для устранения проблем со связью.

«Монтеров связи в районе всего пятеро, а по факту работают трое. Зачастую у них и служебного транспорта нет!», — пояснила она.

Кузичева обратилась к президенту ПАО «Ростелеком» Михаилу Осеевскому с требованием лично вмешаться в решение проблемы в Беломорском районе.

«Много раз я ставила вопрос о качестве связи в Петрозаводском филиале „Ростелекома“ и в других инстанциях, но вместо ответов — отписки, мол, ничего поделать не можем. Поэтому через социальные сети вынуждена напрямую обратится к генеральному директору „Ростелекома“ господину Осеевскому. Михаил Эдуардович! Вы по образованию инженер. Если вы не можете организовать своих подчиненных и наладить нам в Беломорском районе Карелии связь, то приезжайте сами. Поднимайтесь на вышку, залазьте на столбы, покажите своим сотрудникам, как нужно работать! Ваши подчиненные и чиновники обещали, что связь у нас заработает к первому сентября. Время бежит, осталось три дня, всего семьдесят с небольшим часов. Мы ждем!», — заявила Ирина Кузичева.

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