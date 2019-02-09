Депутат Рогалевич: "Я рассчитываю, что Парфенчиков публично поддержит мою поправку о самовыдвиженцах"

Карельский парламентарий повторно выступил с законодательной инициативой о самовыдвижении кандидатов на пост главы региона.

Не прошло и года с того момента, как парламент Карелии отклонил законопроект депутата Андрея Рогалевича о самовыдвижении кандидатов на пост главы республики, а один из представителей немногочисленной парламентской оппозиции вновь выступил с этой законодательной инициативой.

Рогалевич повторно внес на рассмотрение депутатского корпуса проект поправок в закон о выборах главы Карелии, которые предусматривают возможность баллотироваться на высшую государственную должность республики фактически любому гражданину, проживающему на ее территории и достигшему 30-летнего возраста, а не только выдвиженцу политических партий.

"Смею предположить, что Артур Парфенчиков сможет принять участие в выборах 2022 года. А наблюдая за ним, я склоняюсь к мнению, что это – человек, который не боится конкуренции, человек, который имеет внутренний стержень. И ему, в первую очередь, должна быть выгодна конкуренция на выборах. Именно поэтому я рассчитываю на то, что Артур Олегович сможет публично поддержать эту поправку", - заявил Рогалевич в интервью нашему корреспонденту.

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