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Новости. Политика
10:09, 17 Мая 2018

Рогалевич планирует выйти на одиночный пикет перед зданием парламента Карелии

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Депутат Законадательного собрания Карелии Андрей Рогалевич планирует 22 мая выйти на одиночный пикет перед зданием парламента.

Напомним, 16 мая обсуждение законопроекта Рогалевича о возможном участии самовыдвиженцев на выборах главы Карелии в региональном парламенте обернулось скандальной перепалкой с переходом на личности.

Как написал в соцсети "ВКонтакте" парламентарий, 22 мая, в день заседания Законодательного собрания, с 09.15 до 09.45 у здания парламента он выйдет на одиночный пикет с обращением в адрес депутатов "Единая Россия". По его мнению, коллеги из фракции партии власти "потеряли ощущение реальности и не хотят слушать людей".

Отметим, что заседание парламента начнется 22 мая в 10.00.

 

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Комментарии

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Гарик
2018-05-17 11:28:13
Куда же коммунисты пропали со своими принципами социальной справедливости , видимо прижились с этой властью , до следующих выборов , крохи перепадают да и ладно .
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