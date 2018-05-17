Рогалевич планирует выйти на одиночный пикет перед зданием парламента Карелии

Депутат Законадательного собрания Карелии Андрей Рогалевич планирует 22 мая выйти на одиночный пикет перед зданием парламента.

Напомним, 16 мая обсуждение законопроекта Рогалевича о возможном участии самовыдвиженцев на выборах главы Карелии в региональном парламенте обернулось скандальной перепалкой с переходом на личности.

Как написал в соцсети "ВКонтакте" парламентарий, 22 мая, в день заседания Законодательного собрания, с 09.15 до 09.45 у здания парламента он выйдет на одиночный пикет с обращением в адрес депутатов "Единая Россия". По его мнению, коллеги из фракции партии власти "потеряли ощущение реальности и не хотят слушать людей".

Отметим, что заседание парламента начнется 22 мая в 10.00.