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Новости. Общество
10:16, 22 Февраля 2019
фото: Валерий Поташов

Депутат Слабунова потребовала отчета о раскопках в Сандармохе

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Председатель партии "Яблоко" направила запрос исполнительному директору Российского военно-исторического общества.

Депутат парламента Карелии и председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова направила запрос исполнительному директору Российского военно-исторического общества Александру Баркову с просьбой предоставить отчет о поисковых работах, которые проводило региональное отделение РВИО в Ленинградской области на месте захоронения жертв политических репрессий в карельском урочище Сандармох в конце августа-начале сентября прошлого года. Как отметила в своем запросе Слабунова, основанием для этих работ послужили гипотезы, выдвинутые историками-краеведами, о том, что на территории урочища Сандармох могли быть захоронены, в том числе советские военнопленные, которые находились в финских концентрационных лагерях в годы Великой Отечественной войны. Депутат напомнила руководителю Российского военно-исторического общества, что оно пообещало на своем интернет-сайте подготовить подробный отчет по результатам экспедиции в Карелию, однако такой отчет до сих пор не был представлен общественности, хотя работы на территории мемориала в Сандармохе вызвали широкий общественный резонанс.

В августе прошлого года родственники жертв политических репрессий, захороненных в Сандармохе, выступили против проведения этих раскопок. Десятки людей поставили свои подписи под открытым письмом с требованием не тревожить могилы расстрелянных, которое было адресовано министерству культуры РФ, правительству Карелии и Российскому военно-историческому обществу.  

"Проведение раскопок РВИО грозит нарушить целостность мемориального кладбища, потревожить покой мертвых. Сандармох – это не безымянный лес и не болото, а ухоженная, посещаемая, окультуренная и общепризнанная памятником территория. Ни в 1997 году, ни позднее мы не требовали эксгумации и перезахоронения останков наших родных. Мы согласились на то, чтобы эта территория была целиком не тронута, и благодарны тем, кто нашел это место, а также властям за то, что они оставили его и сохранили до сегодняшнего дня в исторических границах, все расстрельные ямы четко обозначены, сохранен ландшафт, дороги и деревья. Пусть эта земля останется нетронутой и дальше. Мы против проведения здесь новых раскопок, для которых нет документально подтвержденных и научно доказанных оснований. Мы против воскрешения мифических версий о советских военнопленных, якобы расстрелянных финнами в Сандармохе", – говорилось в открытом письме родственников репрессированных.

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Комментарии

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Бородатый
2019-02-22 13:51:41
Хоть я ни разу за Слабунову и не голосовал, но я ж могу дать наказ избирателя депутату Слабуновой? Я ж всё-таки избиратель, жоть и не её. Даю наказ депутату Слабуновой - запросить у общества Мемориал всю первичную документацию по захоронению Сандормох и предать её гласности в полном объёме. После этого уже можно будет вести дальнейшие разговоры.
кир
2019-02-22 12:02:56
Чего запрос не делает по поводу геноцида евреев в Прибалтике, Польше и на Украине при нацистах? Во Франции Варфоломеевская резня была, тоже никаких запросов. :)
Американец
2019-02-22 11:21:02
Слабуновой уже пора закнчивать с компосированием мозга
Мизантроп
2019-02-22 11:06:28
Слабунова заканчивайте уже народ дурить, чай не 90-е, в которые вы же орали пока последний боец не похоронен, война не кончилась. С чего вдруг все поменялось?!!! Если человек умер не в лагере, а расстрелян «тройкой», то где он похоронен? В месте массового захоронения жертв террора 37-го, конечно, а не на лагерном кладбище. А этих мест КГБ найти не смог. Точнее, кое-какие смог. В Пивоварихе Иркутской области нашли. Признали его местом массовых захоронений. Только потом эти захоронения там не были обнаружены. Но сделали вид, что ничего не произошло. На Бутовском полигоне нашли. Раскопали одну яму, нашли 149 останков неизвестного происхождения и больше ничего там не хотят копать. Боятся повторения истории с Пивоварихой. Вы этого и здесь боитесь, ...! Копать, копать и копать. Пора заканчивать с лохотроном "Мемориал".

dgin
2019-02-22 10:23:43
А чо не послать ей запрос на кладбища в Сулажгору , Вилгу и Бесовец . Может шо там интересное скрывают ?
Гость
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