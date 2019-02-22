Депутат Слабунова потребовала отчета о раскопках в Сандармохе

Председатель партии "Яблоко" направила запрос исполнительному директору Российского военно-исторического общества.

Депутат парламента Карелии и председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова направила запрос исполнительному директору Российского военно-исторического общества Александру Баркову с просьбой предоставить отчет о поисковых работах, которые проводило региональное отделение РВИО в Ленинградской области на месте захоронения жертв политических репрессий в карельском урочище Сандармох в конце августа-начале сентября прошлого года. Как отметила в своем запросе Слабунова, основанием для этих работ послужили гипотезы, выдвинутые историками-краеведами, о том, что на территории урочища Сандармох могли быть захоронены, в том числе советские военнопленные, которые находились в финских концентрационных лагерях в годы Великой Отечественной войны. Депутат напомнила руководителю Российского военно-исторического общества, что оно пообещало на своем интернет-сайте подготовить подробный отчет по результатам экспедиции в Карелию, однако такой отчет до сих пор не был представлен общественности, хотя работы на территории мемориала в Сандармохе вызвали широкий общественный резонанс.

В августе прошлого года родственники жертв политических репрессий, захороненных в Сандармохе, выступили против проведения этих раскопок. Десятки людей поставили свои подписи под открытым письмом с требованием не тревожить могилы расстрелянных, которое было адресовано министерству культуры РФ, правительству Карелии и Российскому военно-историческому обществу.

"Проведение раскопок РВИО грозит нарушить целостность мемориального кладбища, потревожить покой мертвых. Сандармох – это не безымянный лес и не болото, а ухоженная, посещаемая, окультуренная и общепризнанная памятником территория. Ни в 1997 году, ни позднее мы не требовали эксгумации и перезахоронения останков наших родных. Мы согласились на то, чтобы эта территория была целиком не тронута, и благодарны тем, кто нашел это место, а также властям за то, что они оставили его и сохранили до сегодняшнего дня в исторических границах, все расстрельные ямы четко обозначены, сохранен ландшафт, дороги и деревья. Пусть эта земля останется нетронутой и дальше. Мы против проведения здесь новых раскопок, для которых нет документально подтвержденных и научно доказанных оснований. Мы против воскрешения мифических версий о советских военнопленных, якобы расстрелянных финнами в Сандармохе", – говорилось в открытом письме родственников репрессированных.