Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
10:00, 12 Марта 2018

Слабунова рассказала, как провела четыре часа в отделении полиции

По теме

Большегрузы продолжают ездить по аварийным мостам в Петрозаводске, несмотря на дорожные знаки
12.03.18 12:50
Власти Петрозаводска заявили о выполнении "майских указов" в 2017 году
12.03.18 12:23
Глава Петрозаводска объяснила, почему из холла Дворца творчества убрали аквариум
12.03.18 12:15
Все новости
Загрузка...

Депутат Законодательного собрания Карелии, лидер партии "Яблоко" Эмилия Слабунова рассказала в соцсетях о проведенном в полиции времени.

Напомним, 11 марта в Москве Эмилия Слабунова была задержана за нарушение закона о митингах в ходе мероприятия "День матери в Останкино" и доставлена в ОВД "Останкинский". Позже ее отпустили без составления протокола.

"Почти четыре часа в ОВД Останкино пытались сформулировать основания для моего задержания на празднике "День матери в Останкино". Не сформулировали. Отпустили без протокола. И правда фантасмагорично: агитацию в агитационный период председателю партии инкриминировать или использование в речи совершенно революционного понятия "колесо обозрения" (запрещенное в Останкинском районе словосочетание)?! Дело в том, что жители района выступают против строительства крупнейшего в Европе 140-метрового колеса обозрения перед окнами своих домов и комплекса развлекательных сооружений вокруг него. Тем более, что это строительство планируется на территории объекта культурного наследия федерального значения ВДНХ и к законности этих действий много вопросов", - написала Эмилия Слабунова в Facebook.

"Много десятков публикаций о моем задержании сделали проблему известной для тех, кто про нее и не знал. Партия, конечно, теперь будет держать эту тему под особым контролем. А я познакомилась и провела четыре часа в стенах ОВД с прекрасными людьми, патриотами своего района, города и страны - Главой муниципального округа Останкинский С. Цукасовым и почетным жителем района О. Сулакадзе, отстаивающими интересы жителей Останкино, Москвы и России. ВДНХ - это ведь наше общее достояние!" – добавила депутат.

По теме

Большегрузы продолжают ездить по аварийным мостам в Петрозаводске, несмотря на дорожные знаки
12.03.18 12:50
Власти Петрозаводска заявили о выполнении "майских указов" в 2017 году
12.03.18 12:23
Глава Петрозаводска объяснила, почему из холла Дворца творчества убрали аквариум
12.03.18 12:15
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
эдуард3
2018-03-12 11:10:12
Привет с участка полиции Эмилии Слабуновой.

Не так давно я провел 2 часа в Полицейском пункте Аэропорта
Домодедово Пытался зарегистрировать заявление,посмотреть камеры наблюдения по горячим следам и понял нам еще надо учиться и учиться оперативной работе.
Стоило проявить незаурядную настойчивость , чтобы добиться конечного результата, хотя камеры так и не дали посмотреть, мотивируя тем, что это другое частное охранное ведомство и что они сами не могут их просматривать! У кого нет терпения и напора - то ничем вам скорее всего не помогут, плюнете на все и уйдете.
Через час ожидания в замкнутом пространстве с лицами неопределенного статуса и по крышу занятыми и снующими мимо полицейскими я захотел уже тоже плюнуть и попытался уйти. Да не тут то было, двери были закрыты на кодовый замок и выйти было невозможно, что очень разозлило меня и я тогда на них попер , после этого только начали шевелиться:)
dgin
2018-03-12 10:59:43
Какие "шумные"жители Карелии , не могут тихо в приличных местах находиться.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.03.2018, 08:35
ФОТО: Водитель легковушки погиб, протаранив УАЗ на трассе в Карелии
07.03.2018, 18:00
Грипп наступает на Россию
05.03.2018, 16:39
"Я надеюсь, у вас в душе еще хуже, чем у меня"
10.03.2018, 16:33
ДЕТИ В ШОКЕ: Во дворце творчества в Петрозаводске разрушили аквариум в холле
11.03.2018, 12:45
Водитель BMW погиб после столкновения с фурой в Олонецком районе Карелии
11.03.2018, 10:41
ФОТО: У торговых центров в Петрозаводске массово эвакуируют автомобили

Аналитика

07.03.2018 10:40
Политкухня
Как будет работать Общественный штаб по наблюдению за президентскими выборами в Карелии 2
За коротким информационным сообщением "27 февраля открылся Общественный штаб по наблюдению за выборами президента России 18 марта 2018 года в Республике Карелия" скрывается целая история.
"Я надеюсь, у вас в душе еще хуже, чем у меня" 19
05.03.2018 16:39
Куда везут собранный в Петрозаводске снег: любопытные фото и видео 7
01.03.2018 15:55
"А вдруг метеорит прилетит?" 10
27.02.2018 11:23
"Мы живем как после войны" 14
26.02.2018 13:16
Вся аналитика

Чтиво

07.03.2018 13:27
Личное мнение
Как я к Путину ездила 11
В начале марта пятеро журналистов из Карелии отправились на Медиафорум ОНФ в Калининград, где и состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Карелии грозит биатлонный бум? 1
06.03.2018 14:05
Баба с пакетами 18
01.03.2018 12:49
Когда на душе песенно
01.03.2018 09:56
архив чтиво

Медиа

"Ваше право" от телеканала "ТНТ-Онего"
07.03.2018 16:46
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»