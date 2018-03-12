Слабунова рассказала, как провела четыре часа в отделении полиции

Депутат Законодательного собрания Карелии, лидер партии "Яблоко" Эмилия Слабунова рассказала в соцсетях о проведенном в полиции времени.

Напомним, 11 марта в Москве Эмилия Слабунова была задержана за нарушение закона о митингах в ходе мероприятия "День матери в Останкино" и доставлена в ОВД "Останкинский". Позже ее отпустили без составления протокола.

"Почти четыре часа в ОВД Останкино пытались сформулировать основания для моего задержания на празднике "День матери в Останкино". Не сформулировали. Отпустили без протокола. И правда фантасмагорично: агитацию в агитационный период председателю партии инкриминировать или использование в речи совершенно революционного понятия "колесо обозрения" (запрещенное в Останкинском районе словосочетание)?! Дело в том, что жители района выступают против строительства крупнейшего в Европе 140-метрового колеса обозрения перед окнами своих домов и комплекса развлекательных сооружений вокруг него. Тем более, что это строительство планируется на территории объекта культурного наследия федерального значения ВДНХ и к законности этих действий много вопросов", - написала Эмилия Слабунова в Facebook.

"Много десятков публикаций о моем задержании сделали проблему известной для тех, кто про нее и не знал. Партия, конечно, теперь будет держать эту тему под особым контролем. А я познакомилась и провела четыре часа в стенах ОВД с прекрасными людьми, патриотами своего района, города и страны - Главой муниципального округа Останкинский С. Цукасовым и почетным жителем района О. Сулакадзе, отстаивающими интересы жителей Останкино, Москвы и России. ВДНХ - это ведь наше общее достояние!" – добавила депутат.