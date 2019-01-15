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Новости. Общество
10:15, 15 Января 2019

Депутат в Карелии снял с рассмотрения законопроект о сокращении срока обращений граждан

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Депутат из фракции ЛДПР парламента Карелии Евгений Беседный снял во вторник с повестки Комитета по законности и правопорядку законопроект, сокращающий сроки рассмотрения обращения граждан с 30 до 20 дней.

Евгений Беседный подготовил поправки в федеральный закон "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

В пояснительной записке отмечается, что показывает практика, в большинстве случаев обращения рассматриваются в максимальные сроки – 30 дней и ответы на обращения направляются должностными лицами заявителю в последний день указанного срока. Люди жалуются на большие сроки рассмотрения обращений.

Депутат Евгений Беседный не стал аргументировать, почему он снял законопроект с рассмотрения комитета.

 

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Комментарии

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Саныч
2019-01-15 11:02:06
Такой же бесполезный, как и вся его партия.
Гость
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