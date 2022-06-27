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Депутат в Карелии заявил, что он «не сторонник натовской Финляндии», но там есть чему поучиться

Новости. Общество
11:10, 05 Июля 2022
фото: © Законодательное собрание Карелии

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Система организации добровольной пожарной охраны в Финляндии заслужила положительную оценку председателя комитета по законности и правопорядку парламента Карелии, бывшего главы регионального МЧС Сергея Шугаева.

Свое мнение он высказал на сегодняшнем заседании комитета при обсуждении вопроса о внесении изменений в закон о добровольной пожарной охране.

«Я не сторонник натовской Финляндии абсолютно, но я несколько раз был — раза два-три — в Финляндии. В северной Финляндии, в Йоэнсуу. Руководитель службы, серьезный спасатель… у нас с ним очень хорошие взаимоотношения, говорит: „Сергей, поехали по коммунам, туда, где есть добровольная пожарная охрана“. Четыре-пять мы проехали и с каждым, по-российски скажем, главой поселения мы разговаривали, есть ли у них финансирование добровольной пожарной охраны. Они шли на это, потому что все деревни у них охраняют только добровольцы. Заезжаешь в населенный пункт, стоит гараж, там машина „Мерседес“ пожарная. Одежда висит боевая, оборудование. В течение 15 минут они собираются и выезжают на тушение пожара. Это называется добровольная пожарная охрана. На безвозмездной основе. Но какие-то привилегии у них есть. Они с честью, с гордостью несут это звание добровольца… У них я это увидел. А у нас чего-то не получается. Ну, с таким скрипом, с таким трудом...», — сказал Шугаев.

Он пояснил, чего не хватает для хорошей организации добровольной пожарной охраны в Карелии.

«Отремонтировать надо, заправить надо, гараж предоставить для того, чтобы машины размещать. За счет кого? Конечно, за счет поселковых образований, за счет района, городского поселения. А это у нас плохо пока решается», — добавил депутат.

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