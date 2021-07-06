Депутат Заксобрания Карелии Иван Гусев сложил полномочия из-за нарушений антикоррупционного законодательства

Депутат-яблочник Иван Гусев досрочно сложил полномочия после выявленных прокуратурой республики нарушений законодательства о противодействии коррупции в сведениях о доходах.

Как пишет «Губернiя Daily» сегодня днем депутат Законодательного собрания Карелии Иван Гусев, до недавнего времени возглавлявший фракцию «Яблоко» в парламенте, написал заявление о досрочном сложении полномочий. Решение Гусева связано с проверкой его финансовой отчетности прокуратурой республики и комиссией ЗС по контролю сведений о доходах и имуществе.

Как стало известно «Столице на Онего», на ближайшем заседании Заксобрания, 14 июля, парламентарии должны были рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий Ивана Гусева.

Прокурорская проверка показала, что депутат от партии «Яблоко» в ходе декларационных компаний 2019–2021 годов представил в парламент заведомо недостоверные и неполные сведения о своих доходах. Кроме того, депутат нарушил запрет открывать и иметь счета, хранить наличные деньги в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ.

За три года в отчеты депутата не попали более 2,5 млн рублей, которые он заработал на Интернет-площадках.

Напомним, что по итогам отчетов о доходах Иван Гусев все последние годы входил в список самых бедных депутатов Заксобрания Карелии. Так, в 2019 году он заработал меньше всех парламентариев — его официальный задекларированный доход составил всего 501 тысячу рублей.