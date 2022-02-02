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Депутат Заксобрания Карелии Кванин предложил не рубить лес на Кургане

Новости. Общество
08:20, 03 Февраля 2022
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

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Гендиректор ООО «МЦЕ Инвест Рус», депутат Заксобрания Карелии Владимир Кванин предложил не возводить кластер зимних видов спорта на Кургане, а перенести объект за город.

Кластер зимних видов спорта следует расположить за пределами Петрозаводска, а территорию Кургана благоустроить. Об этом заявил депутат Владимир Кванин в соцсети.

«Хорошим бы решением было бы благоустроить Курган, добавив необходимую инфраструктуру для комфортного нахождения там, а кластер построить за городом», — сообщил Кванин.

По оценке депутата, решение построить на Кургане лыжно-биатлонный комплекс вызвало возмущение горожан, с оценкой которых следует считаться.

«Ситуация получилась спорная, потому как сама идея создания спортивного комплекса международного масштаба хороша и перспективна, однако мнение общественности не менее важно для разработки проекта», — пояснил он.

Кванин заявил, что спортивный кластер может стать хорошим местом для подготовки профессиональных спортсменов, базой для проведения международных соревнований и приманкой для туристов.

При этом депутат отметил, что проведение строительных работ потребует масштабной вырубки леса, где обитают краснокнижные животные, а готовый объект может оказаться недоступен рядовым горожанам.

«При строительстве кластера планируется вырубить более 4 гектаров леса на Кургане. Кроме того, на территории обитают краснокнижные животные, что в принципе означает, что любое строительство в этом месте недопустимо. Еще одна важная проблема — доступность. Планируется, во-первых, оградить кластер, окружив его забором, и, во-вторых, не допускать на территорию обычных граждан во время соревнования и тренировок. Если учесть то, что тренировки у спортсменов бывают чуть ли не каждый день, то тогда вопрос — а когда туда смогут попасть обычные любители?», — заявил Владимир Кванин.

Напомним, в Петрозаводске планируют вырубить несколько гектаров городских лесов под кластер зимних видов спорта. Планы строительства кластера вызвали обеспокоенность велоактивистов, любителей скандинавской ходьбы и защитников природы.

На первом заседании рабочей группы по вопросам строительства кластера представители власти и общественности Карелии договорились о поиске компромиссных вариантов строительства Кластера для развития зимних видов спорта на территории РСК «Курган» в Петрозаводске.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Лорд
2022-02-03 09:20:31
Надо было ещё фото в плавках выложить и с палками лыжными....
Эндшпиль
2022-02-03 09:07:09
Весь Петрозаводск в краснокнижных и белокнижных алкомаркетах. Чё не возмущается? Строили и будем строить спортивные объекты, пособникам алкомаркетов нечего шастать по Курганам.
Горожанин
2022-02-03 09:02:52
Правильно мыслит, молодец!
Generalus87
2022-02-03 08:21:36
Заигрывает с электоратом
кир
2022-02-03 09:18:29
Generalus87, это с вашей убогой горы так видно.
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