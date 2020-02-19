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Депутат Заксобрания Карелии предложил брать с нарушителей ПДД штрафы с учетом их дохода

Новости. Общество
12:11, 20 Февраля 2020
фото: © Петр Ковалев/ТАСС
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Парламентарий Виктор Степанов предложил брать штрафы с граждан, нарушивших Правила дорожного движения, не фиксировано, а в зависимости от годовых доходов.

Сегодня на заседании Заксобрания Карелии парламентарий Виктор Степанов предложил назначать штрафы за нарушение Правил дорожного движения в соответствии с доходами нарушителя.

"Сейчас в средствах массовой информации идет огромная дискуссия о штрафах и нарушителях ПДД, - отметил Степанов. - Я бы хотел применить практику европейских стран и штрафы брать с граждан не фиксировано, а в зависимости от годовых доходов. Кто-то получает миллионы - пусть платит сотни тысяч за нарушение ПДД, кто-то получает десятки тысяч - пусть платит тысячи".

По мнению депутат, это будет справедливый подход к наказанию.

"И может быть, остановим это лихачество, которое мы видим на наших дорогах, а в соответствии с этим сохраним жизни не только пешеходов, но и водителей".

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Комментарии

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Ivancho
2020-02-20 12:49:00
При капитализме миром правят состоятельные парни, а депутат хочет их заставить платить больше. Рискует депутат.
кир
2020-02-20 12:39:15
Пора ему на покой. С крыши упал - это серьёзный звонок судьбы.
Писарев
2020-02-20 12:38:19
В башке только штрафы и тарифы, работать нихрена не хотят.
новый
2020-02-20 12:21:26
Что он мелет. Многие кредитокастрюльщики на серой зарплате. Впрочем, хоть у Степанова комменты не отключены и то хорошо. Ближе к народу, чем Чуки и Геки.
Гость
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