Депутат Заксобрания Карелии предложил брать с нарушителей ПДД штрафы с учетом их дохода

Парламентарий Виктор Степанов предложил брать штрафы с граждан, нарушивших Правила дорожного движения, не фиксировано, а в зависимости от годовых доходов.

Сегодня на заседании Заксобрания Карелии парламентарий Виктор Степанов предложил назначать штрафы за нарушение Правил дорожного движения в соответствии с доходами нарушителя.

"Сейчас в средствах массовой информации идет огромная дискуссия о штрафах и нарушителях ПДД, - отметил Степанов. - Я бы хотел применить практику европейских стран и штрафы брать с граждан не фиксировано, а в зависимости от годовых доходов. Кто-то получает миллионы - пусть платит сотни тысяч за нарушение ПДД, кто-то получает десятки тысяч - пусть платит тысячи".

По мнению депутат, это будет справедливый подход к наказанию.

"И может быть, остановим это лихачество, которое мы видим на наших дорогах, а в соответствии с этим сохраним жизни не только пешеходов, но и водителей".