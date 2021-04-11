Депутат Заксобрания Карелии Виталий Красулин поделился мнением, каким должен быть новый мэр Петрозаводска

Накануне назначения нового главы Петрозаводска депутат Заксобрания Карелии, предприниматель Виталий Красулин рассказал, каким он видит будущего главу города и столицу республики в целом.

Накануне назначения нового главы Петрозаводска мы поговорили с Виталием Красулиным – одним из старожилов карельской политики, который успел поработать с четырьмя губернаторами – "от Катанандова до Парфенчикова". Дважды был депутатом Петросовета, четырежды избирался в Законодательное собрание. И уже на протяжении двух созывов возглавляет в карельском парламенте комитет по бюджету и налогам, а также является предпринимателем, то есть в полной мере разбирается в проблематике вопросов.

Сегодня, когда осталось меньше 10 дней до истечения срока полномочий Ирины Мирошник в должности сити-менеджера, было интересно услышать мнение Виталия Красулина о будущем руководителе, каким, на его взгляд, он должен быть.

"Думаю, что главой города должен быть человек с командой, так как не может в одном руководителе объединяться все. В команде должен быть и социально направленный человек, и экономически грамотный помощник, и юридически подкованный представитель. К власти должен прийти реформатор, человек, который не будет бояться принимать решения. Он должен быть грамотным руководителем с предпринимательской жилкой и опытом работы в исполнительной власти, способный действовать в современных рыночных условиях, но с командой единомышленников – не законсервированных чиновников, а профессионалов из разных сфер деятельности, способных принимать нестандартные решения", – сказал Виталий Красулин.

Власть, по мнению депутата Заксобрания, должна быть открыта и уметь выстраивать диалог с обществом.

«При администрации необходимо создать общественный совет из горожан, которые могли бы присутствовать на совещаниях и сообщать о болевых точках в Петрозаводске. Также на мероприятиях обязательно должны присутствовать журналисты, а не только пресс-служба мэрии. Работать надо сообща, слаженно, грамотно – тогда Петрозаводск станет красивым и комфортным для жизни городом, в котором захотят жить наши дети и внуки».

Что Виталий Красулин рассказал об изменениях в транспортной инфраструктуре, почему, по его мнению, город не может убирать один подрядчик, читайте в большом интервью.