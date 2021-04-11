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Депутат Заксобрания Карелии Виталий Красулин поделился мнением, каким должен быть новый мэр Петрозаводска

Новости. Политика
11:50, 12 Апреля 2021
фото: © Столица на Онего
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Накануне назначения нового главы Петрозаводска депутат Заксобрания Карелии, предприниматель Виталий Красулин рассказал, каким он видит будущего главу города и столицу республики в целом.

Накануне назначения нового главы Петрозаводска мы поговорили с Виталием Красулиным – одним из старожилов карельской политики, который успел поработать с четырьмя губернаторами – "от Катанандова до Парфенчикова". Дважды был депутатом Петросовета, четырежды избирался в Законодательное собрание. И уже на протяжении двух созывов возглавляет в карельском парламенте комитет по бюджету и налогам, а также является предпринимателем, то есть в полной мере разбирается в проблематике вопросов.

Сегодня, когда осталось меньше 10 дней до истечения срока полномочий Ирины Мирошник в должности сити-менеджера, было интересно услышать мнение Виталия Красулина о будущем руководителе, каким, на его взгляд, он должен быть.

"Думаю, что главой города должен быть человек с командой, так как не может в одном руководителе объединяться все. В команде должен быть и социально направленный человек, и экономически грамотный помощник, и юридически подкованный представитель. К власти должен прийти реформатор, человек, который не будет бояться принимать решения. Он должен быть грамотным руководителем с предпринимательской жилкой и опытом работы в исполнительной власти, способный действовать в современных рыночных условиях, но с командой единомышленников – не законсервированных чиновников, а профессионалов из разных сфер деятельности, способных принимать нестандартные решения", – сказал Виталий Красулин.

Власть, по мнению депутата Заксобрания, должна быть открыта и уметь выстраивать диалог с обществом.

«При администрации необходимо создать общественный совет из горожан, которые могли бы присутствовать на совещаниях и сообщать о болевых точках в Петрозаводске. Также на мероприятиях обязательно должны присутствовать журналисты, а не только пресс-служба мэрии. Работать надо сообща, слаженно, грамотно – тогда Петрозаводск станет красивым и комфортным для жизни городом, в котором захотят жить наши дети и внуки».

Что Виталий Красулин рассказал об изменениях в транспортной инфраструктуре, почему, по его мнению, город не может убирать один подрядчик, читайте в большом интервью.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
наташка
2021-04-12 14:09:03
Надо сплотиться вокруг пятничных видеоотчетов гали и васи
Off
2021-04-12 14:21:22
наташка, лучше отчёты в пятницу ,, чем вести от Гены из зала суда
Вася
2021-04-12 13:54:21
Как же можно быть довольным зарплатой в 200 евро, это же меньше, чем детское пособие, и в разы меньше, чем пособие по безработице в Германии?», собеседник ответил, что большинство нижегородцев этого не знают, а те, кто знает, считают, что у нас зато стабильность, а в Европе бардак, беженцы, извращенцы, педофилы и прочие ужасы.
Изя
2021-04-12 13:52:41
Во даёт , во заливает)) А не одна ли это шайка-лейка прямые выборы мэра ликвидировали и мирошник к рулю поставили . бардак в ПТЗ развели . Так гену и валеру и вспомнишь , почему они одни мучаются )) :)
David .
2021-04-12 13:58:47
Изя, :) +100
марина
2021-04-12 13:16:17
Не единожды сталкивалась с депутатом Красулиным в обычной жизни - торговом центре, и каждый раз он вел себя мерзко. Цеплялся к проходящим мимо девушкам; причем сам был с дамой по одну руку. После этого считать его экспертом в чем-либо, кроме пикаперства не могу. А уж когда я отведала больничную баланду в ДРБ от его компании с Мишичевым "Диетгрупп", тут уж все. Тут не то что, болевая точка, а одна сплошная боль.
12345
2021-04-12 13:40:15
марина, аутсорсингом еще школы и детсады в Петрозаводске хочет охватить? Кап.. ц. И транспорт с дорогами
марина
2021-04-12 14:23:33
12345, наступит полный коллапс....
врунофф
2021-04-12 13:39:13
марина, старые и некрасивые бабенки любят придумывать, что к ним все пристают. :)
марина
2021-04-12 13:59:58
врунофф, а какое отношение это имеет ко мне? и да, "бабенки" - серьезно? с таким вокабуляром нынче на выборы идут?
David .
2021-04-12 13:58:21
врунофф, Перестань косить под бабенку и активные радужные человечки к тебе потянутся! :)
Вася
2021-04-12 13:58:07
врунофф, Угу,точно подметил,не обязательно старые и страшные,просто им так хочется.
zanoza
2021-04-12 13:15:01
Обрисовал себя :) Вот только что-то не видели избиратели особых дел как депутата Красулина, так и профсоюзного лидера Красулина. Говорить красиво и делать,это разные вещи.
врунофф
2021-04-12 13:19:30
zanoza, тебя сегодня санитары рано выпустили.
1
2021-04-12 13:07:35
Четырёх губернаторов практически пережил в своём кресле и на свободе , так у меть надо . А Гена вот не сумел .
Grek
2021-04-12 11:59:38
Поделился , значит смотри наоборот .
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