Депутат ЗС РК Марина Лебедева: "Объединение Хелюля и Сортавала будет хорошим подспорьем для развития данной территории"

Депутаты Законодательного Собрания на внеочередном заседании 3 июля в первом и втором окончательном чтении поддержали объединение Сортавальского и Хелюльского городских поселений, сообщили в пресс-службе парламента Карелии.

Законопроект был внесен советом Сортавальского городского поселения. Парламентский комитет по государственному устройству и местному самоуправлению рекомендовал карельскому парламенту принять соответствующую инициативу.

По словам депутата от Приладожья Марины Лебедевой, Хелюльское городское поселение и Сортавала территориально практически срослись. Хелюля трудно в полном объеме реализовывать полномочия из-за слабой доходной части бюджета. Это связано с тем, что крупных предприятий в поселении нет, а многие местные жители работают в районном центре, куда и идут налоговые отчисления.

"Объединение будет хорошим подспорьем для развития данной территории, так как будет единый бюджет, появится больше возможностей для участия в федеральных программах и национальных проектах. Кроме этого, при объединении появится экономия бюджета на содержание муниципальных служащих. Эти средства можно использовать на решение проблем в Хелюля", –сказала Марина Лебедева.