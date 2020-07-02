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Депутат ЗС РК Марина Лебедева: "Объединение Хелюля и Сортавала будет хорошим подспорьем для развития данной территории"

Новости. Общество
14:17, 03 Июля 2020
фото: © пресс-служба парламента Карелии
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Депутаты Законодательного Собрания на внеочередном заседании 3 июля в первом и втором окончательном чтении поддержали объединение Сортавальского и Хелюльского городских поселений, сообщили в пресс-службе парламента Карелии.

Законопроект был внесен советом Сортавальского городского поселения. Парламентский комитет по государственному устройству и местному самоуправлению рекомендовал карельскому парламенту принять соответствующую инициативу.

По словам депутата от Приладожья Марины Лебедевой, Хелюльское городское поселение и Сортавала территориально практически срослись. Хелюля трудно в полном объеме реализовывать полномочия из-за слабой доходной части бюджета. Это связано с тем, что крупных предприятий в поселении нет, а многие местные жители работают в районном центре, куда и идут налоговые отчисления.

"Объединение будет хорошим подспорьем для развития данной территории, так как будет единый бюджет, появится больше возможностей для участия в федеральных программах и национальных проектах. Кроме этого, при объединении появится экономия бюджета на содержание муниципальных служащих. Эти средства можно использовать на решение проблем в Хелюля", –сказала Марина Лебедева.

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