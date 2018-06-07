Депутатам Петросовета больше не придется поднимать руки для голосования

В Петросовете начала работать автоматизированная система голосования депутатов.

Опробовать новую технику депутаты впервые смогли на сегодняшней сессии.

На столах у каждого из участников сессии появились пульты с кнопками для голосования и микрофонами для выступления.

Результаты подсчета голосов выводятся на монитор в зале Петросовета.

Подробнее о нововведения в зале администрации читайте в материале деловой интрнет-газеты "Вести Карелии".