Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Политика
12:40, 07 Июня 2018

Депутатам Петросовета больше не придется поднимать руки для голосования

По теме

"Праймериз "Яблока" в Москве являются продолжением ситуации с выборами в Карелии"
07.06.18 12:13
Глава администрации Лахденпохского района ушел в отставку
05.06.18 11:01
"ЕР" в Карелии выдвинет на выборы сильную команду народных кандидатов, заявил Элиссан Шандалович
05.06.18 10:01
Все новости
Загрузка...

В Петросовете начала работать автоматизированная система голосования депутатов.

Опробовать новую технику депутаты впервые смогли на сегодняшней сессии.

На столах у каждого из участников сессии появились пульты с кнопками для голосования и микрофонами для выступления.
Результаты подсчета голосов выводятся на монитор в зале Петросовета.

Подробнее о нововведения в зале администрации читайте в материале деловой интрнет-газеты "Вести Карелии".

 

По теме

"Праймериз "Яблока" в Москве являются продолжением ситуации с выборами в Карелии"
07.06.18 12:13
Глава администрации Лахденпохского района ушел в отставку
05.06.18 11:01
"ЕР" в Карелии выдвинет на выборы сильную команду народных кандидатов, заявил Элиссан Шандалович
05.06.18 10:01
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
йошкин кот
2018-06-07 13:37:13
ох, и заживем! как в Думе (прости, гспди). теперь голосовать будут многорукие "Шивы", самые ответственные. кому поручат :)
баян
2018-06-07 13:31:08
что от этого люди станут жить лучше?
кир
2018-06-07 13:43:52
баян, с чего люди должны жить лучше, если плохо работают и по спине не получают?
Сеня
2018-06-07 13:10:08
Когда будут протягивать ноги и работа у них наладится .
Инженер Брунс
2018-06-07 12:52:32
Бедненькие! Как же им тяжело! Так они руки не ради народа поднимают, а в первую очередь на свою пятую точку спасают.
По метле в руки и пусть шуруют город убирать
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.05.2018, 19:10
Вдова Задорнова недовольна тем, что он ей оставил
04.06.2018, 12:55
Снег возвращается в Карелию
05.06.2018, 14:41
Пенсионерка из Карелии приехала на море, но там ее никто не ждал
01.06.2018, 10:29
"Сам справлюсь с божьей помощью"
31.05.2018, 09:03
ВИДЕО: В Петрозаводске в последний день мая пошел снег
04.06.2018, 14:07
Питкяранта закрывается

Аналитика

Сегодня 12:08
Политкухня
"Это – игра в договорняк" 1
Карельский политолог Олег Реут считает, что "Яблоко" основательно увязло в "разводках" - видимо, партии доставляет удовольствие набирать на выборах 1-3% голосов.
Шандалович: "Единая Россия" выдвинет на выборы сильную команду народных кандидатов" 8
04.06.2018 16:02
Питкяранта закрывается 5
04.06.2018 14:07
Древлянка без Алиханова 3
04.06.2018 12:54
Цвет праймериз – серый
04.06.2018 10:10
Вся аналитика

Чтиво

06.06.2018 14:19
Без политики
Сколько стоит сборная России?
Российские СМИ подсчитали, стоимость команд-участниц Чемпионата мира по футболу - наша сборная дешевле уругвайской, но дороже египетской и саудовской.
Сомневаться нельзя верить. Расставьте акценты правильно!
05.06.2018 10:00
Радость до небес 1
01.06.2018 15:07
"Сам справлюсь с божьей помощью" 6
01.06.2018 10:29
архив чтиво

Медиа

Ежегодные соревнования лучших спортсменов-парашютистов в Петрозаводске
Сегодня 11:41
все фото и видео

Опрос

Где вы проведете отпуск этим летом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»