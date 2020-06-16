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Депутатам Заксобрания Карелии выдадут ноутбуки в безвозмездное пользование для связи друг с другом

Новости. Общество
16:00, 17 Июня 2020
фото: © pixabay.com
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Модернизировать удаленное место депутата было решено после того, как выяснили, что видеосвязь, используемая при видеоконференциях, недостаточна для качественного общения.

Как сообщил "Столице на Онего" один из депутатов Заксобрания Карелии, был проведен анализ заседаний комитетов ЗС, которые с апреля проходили в режиме видеосвязи. Проверка показала, что при использовании участниками заседаний программы Skype, а также смартфонов, планшетных ПК качество видеосвязи не достаточно для проведения заседаний.

В результате комиссия по вопросам модернизации конгресс-системы и внедрения системы электронного документооборота в карельском парламенте решила для организации унифицированного удаленного рабочего места депутата приобрести народным избранникам ноутбуки, куда установить программное обеспечение, позволяющее проводить видеоконференции с 50 участниками в защищенном режиме.

И сегодня депутатам парламента Карелии пришло приглашение прибыть 17 июня в Законодательное Собрание для заключения договора о предоставлении ноутбуков в безвозмездное пользование и их получения.

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Комментарии

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Горожанин
2020-06-17 16:57:43
И вообще, депутат должен общаться с народом лично, с соблюдением "социальной дистанции" не более чем необходимой для защиты от вируса!
Горожанин
2020-06-17 16:55:00
А как же школьники дистанционно обучаются?! Это задача посложнее общения по скайпу, а с компьютерами в семьях проблемы...
Сеня
2020-06-17 16:46:00
Нокиа 3310 - это максимум, чего достойны эти.............
кир
2020-06-17 16:44:52
Спасибо, редакция.
Изя
2020-06-17 16:41:28
Вручить им всем уведомления об увольнении надо было бы . пустая трата бюджета на их содержание . :)
кир
2020-06-17 16:35:57
Повторяю по просьбе трудящихся и пенсионеров.
Напрасно так делают. Не бедно депутаты живут. Так сойдет, Шанделович и Шмаеник?
тетка
2020-06-17 16:32:56
ой, бедные , даже ноутбуки за наш счет.
кир
2020-06-17 16:23:08
Опять не печатаете? Так жить нельзя. :)
Изя
2020-06-17 16:42:56
кир, матом не пиши и всё будет олрайт )) :)
Ded
2020-06-17 16:16:32
Когда же они нажруться-то вдоволь?!
Изя
2020-06-17 16:44:15
Ded, при этой власти никогда )))
кир
2020-06-17 16:13:18
Напрасно злите электорат. Не бедно живут депутаты. Зачем эта никчемная и глупая акция?
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