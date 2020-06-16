Депутатам Заксобрания Карелии выдадут ноутбуки в безвозмездное пользование для связи друг с другом

Модернизировать удаленное место депутата было решено после того, как выяснили, что видеосвязь, используемая при видеоконференциях, недостаточна для качественного общения.

Как сообщил "Столице на Онего" один из депутатов Заксобрания Карелии, был проведен анализ заседаний комитетов ЗС, которые с апреля проходили в режиме видеосвязи. Проверка показала, что при использовании участниками заседаний программы Skype, а также смартфонов, планшетных ПК качество видеосвязи не достаточно для проведения заседаний.

В результате комиссия по вопросам модернизации конгресс-системы и внедрения системы электронного документооборота в карельском парламенте решила для организации унифицированного удаленного рабочего места депутата приобрести народным избранникам ноутбуки, куда установить программное обеспечение, позволяющее проводить видеоконференции с 50 участниками в защищенном режиме.

И сегодня депутатам парламента Карелии пришло приглашение прибыть 17 июня в Законодательное Собрание для заключения договора о предоставлении ноутбуков в безвозмездное пользование и их получения.