Депутаты горсовета Петрозаводска согласились отдать детский лагерь «Старт» под оздоровительный центр

Городской совет Петрозаводска принял решение передать бывший муниципальный детский лагерь «Старт» в федеральную собственность.

Решение было принято в четверг на сессии Петросовета.

Лагерь «Старт» в селе Кончезеро был построен в 60-х годах прошлого века и с тех пор там не проводился капитальный ремонт.

По подсчетам городских властей, чтобы привести его в надлежащее состояние, требуются сотни миллионов рублей,

«Помещения лагеря устарели и уже не соответствуют всем нормам безопасности. Федеральный центр планирует „перезагрузить“ место детского отдыха на сто процентов. Построить на месте старого лагеря современный спортивно-оздоровительный центр, который будет работать круглый год», — сообщили в пресс-службе Петросовета.

Ранее училище олимпийского резерва подготовило концепцию реконструкции, которая включает в себя строительство жилых корпусов и вспомогательных строений, а также возведение новых открытых спортивных площадок, ФОКа с универсальными залами, строительство стадиона с беговыми дорожками, гостиницы и т. д.