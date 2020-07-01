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Депутаты горсовета Сортавалы рассматривают вопрос об "удалении в отставку" главы города за закрытыми дверьми

Новости. Политика
15:35, 02 Июля 2020
фото: © Ройне Изюмов
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Глава Карелии поддержал отставку избранного руководителя муниципального образования.

Депутаты городского совета Сортавалы решили рассматривать вопрос об "удалении в отставку" главы муниципального образования Сергея Крупина за закрытыми дверьми. Пришедшие поддержать Крупина горожане смогли присутствовать только на заседании депутатской комиссии, где было обнародовано мнение главы Карелии Артура Парфенчикова об отставке руководителя Сортавальского городского поселения. Как выяснилось, губернатор поддерживает отстранение от должности избранного главы города.

Напомним, с инициативой "удаления в отставку" главы Сортавалы выступила группа депутатов городского совета, которые считают, что действующий руководитель муниципалитета Сергей Крупин не исполняет свои обязанности по решению вопросов местного значения в течение более чем трех месяцев. Сергей Крупин с этими претензиями депутатов не согласен. По его мнению, инициатива об "удалении" избранного главы муниципального образования в отставку связана с неподписанием им решения сессии горсовета от 17 марта об объединении Сортавальского и Хелюльского поселений.

Отметим, что городской суд Сортавалы обязал Сергея Крупина подписать документы об объединении двух соседних муниципалитетов, но глава города обжаловал этот вердикт в Верховном суде Карелии, и решение по жалобе Крупина еще не вынесено.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-07-02 15:48:12
А что же так торопятся, по уму надо бы дождаться решения Верховного суда. Хотя по уму у нас сейчас ничего не делается, всё делается по указиловке с верху.
новый
2020-07-02 15:38:55
Разворачивают на стартовую позицию для волшебного пендаля. Каждый сверчок знай свой шесток. Поташев, я правильно сказал ?
Гость
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