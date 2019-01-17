Депутаты обеспокоились реакцией общества на оптимизацию школ в Карелии

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Оптимизация образовательных учреждений, набирающая обороты в Карелии, увеличивает барьер непонимания между избирателями и депутатами.
Об этом 16 января в Петрозаводске рассуждали представители профильного комитета регионального парламента.
Депутаты говорили о проблемах в отношениях с собственными избирателями, которые проживают в районах и обеспокоены отсутствием защиты собственных интересов со стороны своих представителей в региональном парламенте.
Парламентарии признают репутационный ущерб, который они могут понести, соглашаясь с правилами оптимизаторов из правительства.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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