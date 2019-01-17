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Новости. Общество
12:19, 17 Января 2019
фото: РИА Новости / Сергей Ещенко

Депутаты обеспокоились реакцией общества на оптимизацию школ в Карелии

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Оптимизация образовательных учреждений, набирающая обороты в Карелии, увеличивает барьер непонимания между избирателями и депутатами.

Об этом 16 января в Петрозаводске рассуждали представители профильного комитета регионального парламента.

Депутаты говорили о проблемах в отношениях с собственными избирателями, которые проживают в районах и обеспокоены отсутствием защиты собственных интересов со стороны своих представителей в региональном парламенте.

Парламентарии признают репутационный ущерб, который они могут понести, соглашаясь с правилами оптимизаторов из правительства.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Позор
2019-01-17 14:18:24
Ожили народные бездельники , задумались о своей шкуре , уже даже забитые избиратели на них плюют. Про министров оббалдуях вспомнили , которых сами и утверждали . Нет веры им . Перевыборы .
ПлачУ и ПлАчу
2019-01-17 14:11:46
слушайте Папу: "А кому не нравится - идите... вон!"
кир
2019-01-17 14:00:57
Депутатов не Госдеп прислал для подрывной работы. Это ребята нашего двора. Это вы, ваши коллеги, друзья и родственники. Ваше зеркало.
ПлачУ и ПлАчу
2019-01-17 14:14:38
кир, а чё "Мы" - слабо написать?
а, родственник?
Горожанин
2019-01-17 13:52:08
Судя по тексту, депутатов волнует исключительно "репутационный ущерб", а не проблемы избирателей. Не ощущают они себя "слугами народа".
Жуков
2019-01-17 13:49:08
Скоро слово депутат будет ругательным и унизительным.
ПлачУ и ПлАчу
2019-01-17 14:12:36
Жуков, вы, кажись, на много лет отстаете...
Евгений
2019-01-17 13:00:48
"Мы вам дали ведро в навозом в качестве жеста благой воли, а вы тут возмущаетесь!" - звучит вот как-то так.
Просто гражданин 2
2019-01-17 12:31:55
Откуда у нас депутаты настоящие? Так себе , желающие пристроится к пирогу,без мнения и характера,без воли и желания помочь стране ,да хотя бы Карелии....посмотрите все голосования ,ужас ...да и в ГД нЕкому Карелию представить уже лет 10 как....есть ли наш представитель там?
Сеня
2019-01-17 12:24:42
Чудны депутаты ….. очнулись от летаргического сна ….а Карелии то уже нет , растащили .
Гость
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