Депутаты обеспокоились реакцией общества на оптимизацию школ в Карелии

Оптимизация образовательных учреждений, набирающая обороты в Карелии, увеличивает барьер непонимания между избирателями и депутатами.

Об этом 16 января в Петрозаводске рассуждали представители профильного комитета регионального парламента.

Депутаты говорили о проблемах в отношениях с собственными избирателями, которые проживают в районах и обеспокоены отсутствием защиты собственных интересов со стороны своих представителей в региональном парламенте.

Парламентарии признают репутационный ущерб, который они могут понести, соглашаясь с правилами оптимизаторов из правительства.

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