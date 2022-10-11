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Депутаты объяснили, почему поддержали переназначение премьер-министра и министра финансов Карелии

Новости. Общество
12:40, 27 Октября 2022
фото: Законодательное собрание Карелии

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Парламент Карелии сегодня согласовал назначение на новый срок премьер-министра правительства Александра Чепика и министра финансов Елены Антошиной.

Депутаты высоко оценили их работу на этих должностях в предыдущие пять лет.

По словам вице-спикера парламента Ольги Шмаеник, парламентарии всегда находили поддержку своих инициатив со стороны председателя правительства.

«На протяжении пяти лет было очень комфортно и легко с Александром Евгеньевичем работать. На все наши инициативы он никогда не говорил: «Нет». Даже если в этот момент времени то или иное направление было не приоритетным, или не было возможности его профинансировать, мы всегда составляли план работы, как будем двигаться в этом направлении, и эта проблема решалась. Благодаря тесному взаимодействию удалось, например, значительно улучшить материально-техническую базу наших пожарных частей, органы местного самоуправления получают большую финансовую помощь, для них предусмотрены меры дополнительного финансового стимулирования.  Вопросы о региональном материнском капитале, о расширении перечня молодых специалистов, получающих меры господдержки, мы всегда в обязательном порядке прорабатывали с Александром Евгеньевичем и всегда находили его поддержку.  Мы надеемся, что такая конструктивная работа будет продолжена и в следующие пять лет. У нас уже есть конкретные предложения по изменению законодательства при подготовке бюджета на следующий год», - сказала Ольга Шмаеник.

Депутат Лидия Суворова охарактеризовала Александра Чепика, как «настоящего профессионала».

«Он себя зарекомендовал во всех сферах, которые он курировал, как настоящий профессионал. Что называется, человек находится на своем месте. Особо хочу отметить очень большие подвижки в последние годы в поддержке социальной сферы. Мы уверены в дальнейшем нашем сотрудничестве и взаимопонимании при совместной работе», - добавила Лидия Суворова.

Пожелания о направлениях совместной работы на будущее высказал депутат Ройне Изюмов.

«Сейчас не самое простое для страны и для республики время. Не только граждане вынуждены экономить, но и институты государственной власти. Мы опасаемся, что может возникнуть мысль сэкономить на самом важном - социальной сфере. Это категорически делать нельзя. Все региональные меры социальной поддержки, социальные гарантии должны быть не только сохранены в полном объеме, но и увеличены. Мы будем вести со своей стороны законотворческую работу и рассчитываем на вашу личную поддержку в этом вопросе», - обратился депутат к Александру Чепику.

Так же высоко парламентарии оценили результаты работы министра финансов. По словам председателя комитета по бюджету и налогам Виталия Красулина, за пять лет работы Елена Антошина зарекомендовала себя как «большой профессионал».

Эмилия Слабунова сказала, что поддерживает кандидатуру и обратила внимание Елены Антошиной на то, чтобы в деятельности Министерства финансов республики в приоритете при принятии решений была социальная сфера. Кроме того, важно, чтобы учитывались и в рабочем режиме обсуждались предложения, которые озвучиваются при формировании бюджета республики.

Особо депутаты отметили созданную главой Минфина систему оздоровления финансов муниципальных образований Карелии.

«Как председатель комитета по здравоохранению и социальной политике могу сказать, что у нас не было никогда никаких вопросов к взаимодействию с министерством финансов, мы всегда в рабочем режиме находили решения. И я слежу за работой Елены Александровны по социальным сетям – она прекрасный семьянин и отлично готовит», - подытожил депутат Алексей Хейфец.

Подводя итоги обсуждения, спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович сказал: «Безусловно, мы понимаем, что проблем достаточно много, над этими  проблемами нам предстоит всем вместе работать, и в ближайшие дни будет внесен бюджет Республики Карелия. Нам бы хотелось, чтобы тенденции «бюджета развития» сохранялись. Понимаем, что ваш опыт, знания в непростой ситуации, которая сейчас происходит, будут полезны для Республики Карелия. Я уверен, что совместная работа нам позволит и развиваться, и сохранять все социальные обязательства».

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