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В Карелии депутаты поддержали план спасения предприятия, работники которого жаловались Путину

Новости. Экономика
13:19, 21 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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Депутаты Законодательного собрания одобрили внесение изменений в бюджет республики, которые предполагают перераспределение средств для вывода из кризиса компании "Видлица АГРО".

На сессии регионального парламента депутаты поддержали законопроект о внесении изменений в бюджет республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов с внесенной в него поправкой.  Данная поправка предусматривает оказание помощи находящемуся в кризисе предприятию "Видлица АГРО". Она предусматривает перераспределении бюджетных ассигнований для Минсельхоза на сумму 67 млн 588 тыс. рублей.

32 млн 712 тыс. рублей из этой суммы предполагается направить на приобретение скота компании "Видлица АГРО", а 34 млн 876 тыс. рублей - на выкуп объектов недвижимого имущества.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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