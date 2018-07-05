Депутаты одобрили законопроект о налоговых изменениях для бизнеса

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС с 18% до 20% и ряде других налоговых изменений.
Документ также предполагает внесение изменений снижение совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34% до 30%.
Подробнее читайте на "Вестях Карелии".
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