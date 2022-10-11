Депутаты парламента Карелии будут добиваться выплат родителям первоклассников на подготовку к школе

Комитет по образованию, культуре, спорту и молодежной политике парламента Карелии поддержал законопроект о ежегодных выплатах родителям первоклассников на подготовку детей к началу учебного года.

Необходимые для это изменения карельские депутаты предлагают внести в федеральное законодательство.

«У многих упал доход и родителям все сложнее собрать ребенка в школу, так как цены у нас растут, а не падают. Иногда доходит сумма даже до 30 тыс. рублей, чтобы собрать первоклассника в школу», — пояснил один из авторов законопроекта Алексей Орлов.

Согласно проекту закона, предлагается ежегодно в преддверии 1 сентября выплачивать по 15 тыс. рублей на каждого первоклассника.

Парламентский комитет поддержал законопроект и решил направить его в Совет законодателей при Федеральном собрании РФ.