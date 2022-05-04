Депутаты парламента Карелии добиваются выделения бесплатной земли участникам спецоперации на Украине

Парламент Карелии приступил к работе над законопроектом, согласно которому, ветераны боевых действий, в том числе, участники спецоперации на Украине, должны получить право на бесплатные земельные участки под ИЖС.

Авторы законопроекта предлагают внести соответствующие изменения в Земельный кодекс РФ и федеральный закон «О ветеранах», где перечислены основания для присвоения военнослужащим статуса ветеранов боевых действий.

«Изменения позволят всем ветеранам боевых действий улучшить свои жилищные условия путем получения в безвозмездное пользование земельных участков в целях индивидуального жилищного строительства с последующим приобретением таких земельных участков в собственность бесплатно», — говорится в документе.

В пояснительной записке к законопроекту сделан акцент на том, что такое право получат и участники спецоперации на Украине.