Депутаты парламента Карелии предлагают упростить получение российского гражданства детям из смешанных семей за рубежом

Законодательное собрание республики рассмотрит проект поправки в федеральный закон о гражданстве РФ.

Два депутата Законодательного собрания Карелии от ЛДПР Алексей Орлов и Александр Паккуев внесли на рассмотрение республиканского парламента проект поправки в федеральный закон о гражданстве РФ. Законопроект карельских депутатов предусматривает упрощение порядка получения российского гражданства проживающим за рубежом ребенком, один из родителей которого является гражданином РФ. Согласно предложенной поправке, такой ребенок может получить российское гражданство без согласия его иностранного родителя в случае, если родители разведены, а также если родитель-иностранец лишен родительских прав или признан недееспособным.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, необходимость принятия этой поправки обусловлена тем, что в случае семейного конфликта действующее требование федерального закона о гражданстве РФ об обязательном согласии родителя-иностранца зачастую становится непреодолимым препятствием для оформления российского гражданства ребенку, проживающему за рубежом и являющемуся иностранным гражданином или лицом без гражданства, у которого один из родителей имеет гражданство РФ, а второй – иностранный гражданин. При этом, по словам депутатов от ЛДПР, отсутствие у ребенка российского гражданства приводит к невозможности защиты его интересов со стороны РФ, а также существенно затрудняет реализацию родителем-соотечественником его родительских прав.