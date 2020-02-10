Депутаты парламента Карелии предложили ограничить срок президентства в России четырьмя годами

Карельские "яблочники" выступили инициаторами конституционных поправок.

Депутаты Законодательного собрания Карелии от партии "Яблоко" Эмилия Слабунова и Иван Гусев внесли на рассмотрение республиканского парламента проекты поправок в Конституцию России, касающиеся срока и круга полномочий президента страны, а также порядка формирования федерального правительства. По словам "яблочников", эти законопроекты направлены на восстановление и укрепление российских демократических институтов, которые в настоящее время серьезно ослаблены.

Депутаты Слабунова и Гусев предложили ограничить срок президентских полномочий в России четырьмя годами и установить предельный период нахождения одного лица в должности главы государства двумя сроками, исключив из текста части 3 статьи 81 Конституции РФ слово "подряд". Карельские "яблочники" считают также необходимым расширить полномочия Государственной Думы по формированию правительства – в частности, законопроекты Эмилии Слабуновой и Ивана Гусева наделяют полномочиями по представлению президенту кандидатуры премьер-министра, которую, в свою очередь, смогут выдвигать думские фракции. Кроме того, поправки карельских депутатов дают Государственной Думе право выражать недоверие не только премьер-министру или федеральному правительству, но и отдельным его членам.

Слабунова и Гусев выступили за наделение президента, Госдумы и Совета Федерации полномочиями по назначению судей Конституционного суда РФ на паритетной основе – по одной трети от общего числа судей Конституционного суда. По мнению авторов законопроекта, это позволит покончить с зависимостью судей Конституционного суда России от президентской администрации.

Карельские "яблочники" предложили также лишить президента РФ полномочий по назначению на должность судей Верховного Суда РФ и судей других федеральных судов и наделить этими полномочиями, по представлению Высшей квалификационной коллегии судей РФ, Совет Федерации. Кроме того, поправками Слабуновой и Гусева предусмотрен отказ от действующего порядка назначения президентом РФ председателей и заместителей председателей судов и ввести во всех без исключения судах выборность для занятия этих должностей.