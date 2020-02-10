890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Появились подробности смертельного ДТП на трассе в Карелии
Сегодня 09:19
Около 60 орудий лова изъяли у браконьеров из Карелии 1
10.02.2020 18:20
Поэтесса с 14 размером груди рассказала о своем достоинстве (ФОТО) 2
10.02.2020 19:40
Моднице из Пудожа прислали бумагу и песок вместо платьев
Сегодня 08:05

Депутаты парламента Карелии предложили ограничить срок президентства в России четырьмя годами

Новости. Политика
11:28, 11 Февраля 2020
фото: ©Валерий Поташов
Загрузка...

Карельские "яблочники" выступили инициаторами конституционных поправок.

Депутаты Законодательного собрания Карелии от партии "Яблоко" Эмилия Слабунова и Иван Гусев внесли на рассмотрение республиканского парламента проекты поправок в Конституцию России, касающиеся срока и круга полномочий президента страны, а также порядка формирования федерального правительства. По словам "яблочников", эти законопроекты направлены на восстановление и укрепление российских демократических институтов, которые в настоящее время серьезно ослаблены.

Депутаты Слабунова и Гусев предложили ограничить срок президентских полномочий в России четырьмя годами и установить предельный период нахождения одного лица в должности главы государства двумя сроками, исключив из текста части 3 статьи 81 Конституции РФ слово "подряд". Карельские "яблочники" считают также необходимым расширить полномочия Государственной Думы по формированию правительства – в частности, законопроекты Эмилии Слабуновой и Ивана Гусева наделяют полномочиями по представлению президенту кандидатуры премьер-министра, которую, в свою очередь, смогут выдвигать думские фракции. Кроме того, поправки карельских депутатов дают Государственной Думе право выражать недоверие не только премьер-министру или федеральному правительству, но и отдельным его членам.

Слабунова и Гусев выступили за наделение президента, Госдумы и Совета Федерации полномочиями по назначению судей Конституционного суда РФ на паритетной основе – по одной трети от общего числа судей Конституционного суда. По мнению авторов законопроекта, это позволит покончить с зависимостью судей Конституционного суда России от президентской администрации.

Карельские "яблочники" предложили также лишить президента РФ полномочий по назначению на должность судей Верховного Суда РФ и судей других федеральных судов и наделить этими полномочиями, по представлению Высшей квалификационной коллегии судей РФ, Совет Федерации. Кроме того, поправками Слабуновой и Гусева предусмотрен отказ от действующего порядка назначения президентом РФ председателей и заместителей председателей судов и ввести во всех без исключения судах выборность для занятия этих должностей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-02-11 15:47:28
Весьма забавляют активные бездельники типа этой яблочной бабули или агрикалчнутой блогерши Ермолиной. Главное, что они на полном серьезе считают, что полезны для общества.
новый
2020-02-11 14:16:53
У этих местечковых либерастов осталась только одна кормушка - Васин молокозавод.  Не будет Васи - не будет и тутошних либерастов. Табором двинутся в сторону еды.
Сеня
2020-02-11 13:53:43
раз либералка так недовольна, значит Путин все правильно делает
Изя
2020-02-11 13:43:39
Во как полномочия расширить , сроки пребывания уменьшить , Госсовет ввести . Масло маслянное , полный коллапс системы управления страной настанет . Реформы надо проводить при высокий рейтингах и легитимности власти . :)
Жорж
2020-02-11 13:36:51
Сейчас по быстрому "поправки" в конституцию, нужные им, примут "народным" голосованием...и дальше пилить...
Неверящий
2020-02-11 12:29:50
Предлагать можно что угодно, заранее зная что не пройдёт, так всё время делает известная партия одного человека, я предлагаю , к примеру, в трёхдневный срок вернуть всё украденное у народа кучкой ОПГ и что?
Да ничего....говорю ж что предлагать можно что угодно....
кир
2020-02-11 12:03:40
Фигня. Россия самодержавная страна.
бюджет
2020-02-11 15:18:11
кир, была! Эту утопию молодежь кому то взад запихает.
бюджет
2020-02-11 11:56:43
Это всем понятно, власть должна быть ограничена в сроках, иначе, как сейчас, беспредел и кумовство. «Наши» наемные менеджеры и «слуги народа» должны оценивать последствия послевластия. Только так исчезнет бардак и коррупция!
новый
2020-02-11 11:45:23
Бывшей училке лишь бы повод для протеста. Карелия устала от бывших училок.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.02.2020, 14:00
Дмитрий Медведев оставил рыбакам из Карелии неприятный "подарок"
06.02.2020, 17:13
Министр транспорта Карелии задержан по подозрению в получении взятки
09.02.2020, 11:46
"Отпетые мошенники" выступили в Петрозаводске (ФОТО И ВИДЕО)
08.02.2020, 11:09
Внедорожники перекрыли дорогу "скорой" в Петрозаводске
04.02.2020, 17:15
Стало известно, кто стал жертвами страшной аварии на трассе в Карелии
06.02.2020, 18:17
Правоохранители рассказали, какую взятку дали министру транспорта Карелии

Аналитика

07.02.2020 14:25
Тема недели
Камера вместо квартиры в Испании 11
Один из самых обеспеченных карельских министров Алексей Кайдалов дорого обойдется имиджу республиканской власти.
Борьба с чумой XXI века по-карельски
07.02.2020 12:00
Когда Сегежа навсегда забудет о выбросах с ЦБК?
07.02.2020 11:40
Не торговые войны, а торговый мир 1
06.02.2020 09:06
"Все бы отдал, чтобы этого не видеть" 2
05.02.2020 22:16
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:51
Без политики
"Мамы и монстрики": новинки 2020 года
SELA – это российский бренд одежды с почти тридцатилетней историей.
"Прошлое, которое у нас было, живо и работает до сих пор" 3
06.02.2020 14:54
Акела не промахнулся 13
05.02.2020 15:30
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2020" в Петрозаводске
10.02.2020 07:10
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»