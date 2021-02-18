Депутаты парламента Карелии предложили вдвое увеличить штрафы за нарушение тишины и покоя

Карельские законодатели считают, что действующие штрафы не останавливают правонарушителей.

Группа депутатов Законодательного собрания Карелии от партии "Единая Россия" внесла на рассмотрение республиканского парламента проект поправки в региональный закон об административных правонарушениях, которая предусматривает увеличение штрафов за нарушение тишины и покоя в ночное время. Депутаты предложили повысить сумму штрафа, налагаемого на граждан, с 1-2 тысячи рублей до 2-5 тысяч, на должностных лиц – с 3-5 тысяч рублей до 6-10 тысяч, а на юридических лиц – с 5-10 тысяч рублей до 10-20 тысяч рублей.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, за 2019-2020 годы в Карелии было составлено 6 467 протоколов за нарушение тишины и покоя в ночное время. По мнению депутатов, такое количество выявленных правонарушений свидетельствует о необходимости принятия мер для урегулирования сложившейся ситуации, однако действующие штрафные санкции являются незначительными и не останавливают правонарушителей от совершения незаконных действий.