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Депутаты парламента Карелии предложили вдвое увеличить штрафы за нарушение тишины и покоя

Новости. Общество
11:50, 19 Февраля 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Карельские законодатели считают, что действующие штрафы не останавливают правонарушителей.

Группа депутатов Законодательного собрания Карелии от партии "Единая Россия" внесла на рассмотрение республиканского парламента проект поправки в региональный закон об административных правонарушениях, которая предусматривает увеличение штрафов за нарушение тишины и покоя в ночное время. Депутаты предложили повысить сумму штрафа, налагаемого на граждан, с 1-2 тысячи рублей до 2-5 тысяч, на должностных лиц – с 3-5 тысяч рублей до 6-10 тысяч, а на юридических лиц – с 5-10 тысяч рублей до 10-20 тысяч рублей.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, за 2019-2020 годы в Карелии было составлено 6 467 протоколов за нарушение тишины и покоя в ночное время. По мнению депутатов, такое количество выявленных правонарушений свидетельствует о необходимости принятия мер для урегулирования сложившейся ситуации, однако действующие штрафные санкции являются незначительными и не останавливают правонарушителей от совершения незаконных действий.

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Комментарии

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елпидифор
2021-02-19 14:21:13
А пенсии вдвое увеличить слабо?
Заусенец
2021-02-19 14:19:08
Проснулись, смешно, сделайте штрафы как за " выдуманный экстремизм", до миллиона!
А эти штрафы копеечные,не остановят никого!
В Финляндии из квартир "просят", если очень шумят!
Владимир11
2021-02-19 12:29:35
Правильно!
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