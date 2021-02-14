Депутаты Петросовета требуют не забыть отремонтировать историческое здание в центре Петрозаводска (ФОТО)

Депутат Петросовета Виталий Голов указал на необходимость ремонта фасада исторического дома в центре Петрозаводска, сообщили в Петросовете.

На заседании постоянной комиссии Петрозаводского городского Совета по жилищно-коммунальному хозяйству депутат обратился к городской администрации с предложением рассмотреть возможные варианты ремонта кровли и фасада дома №22 по пр. Карла Маркса.

Вопрос о необходимости приведения в порядок внешнего облика здания на перекрестке ул. Дзержинского и пр. Карла Маркса, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, Виталий Голов поднял при обсуждении проекта решения об изменениях в бюджет 2021 года, который внесен в повестку очередной сессии Петросовета.

"В прошлом году в центре города были отремонтированы 47 фасадов исторических зданий. Однако этот знаменитый многоквартирный дом 1950-52 годов постройки, который даже в нынешнем плачевном состоянии служит настоящим украшением улицы, остался неокрашенным и без подсветки. Планирует ли комитет ЖКХ вернуться к этому вопросу и в текущем году провести необходимые мероприятия?" – поинтересовался депутат Петросовета.

Заместитель председателя Комитета ЖКХ администрации города Артем Кошкин сообщил, что изначально фасад данного здания был включен перечень объектов, предусмотренных к ремонту за счет региональной субсидии, которая была предоставлена в рамках подготовки 100-летию республики Карелия в прошлом году.

"В последующем выяснилось, что перед покраской стен требуется произвести капитальный ремонт кровли, который не укладывался в период 2020 года. В связи с этим объект был исключен, а вместо него в список на ремонт добавлен и отреставрирован другой дом. От администрации Петрозаводска в правительство республики направлено обращение с просьбой о предоставлении финансирования на выполнение требуемых работ. Если в этом году городу будет предоставлен межбюджетный трансферт на данные цели, то здание отремонтируют", - рассказал Артем Кошкин.

Депутат городского Совета Виталий Голов рекомендовал администрации еще раз проработать все возможные варианты ремонта кровли и фасада дома по пр. Карла Маркса, 22, чтобы реставрация здания не затянулась и была полностью завершена до конца 2021 года.

Добавим, что всего на заседании постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, которая состоялась 12 февраля, депутаты Дмитрий Романов, Виталий Голов, Андрей Ушаков, Ирина Шарипова и Дмитрий Данильев рассмотрели проекты решений, внесенные на очередную сессию. Напомним, что окончательное решение по данным вопросам будет принято на заседании Петросовета 17 февраля.