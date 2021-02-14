Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Глава Минфина посоветовал, куда вложить деньги с гарантированным доходом 7
14.02.2021 20:40
Власти Петрозаводска предлагают горожанам определить судьбу автобуса №27 2
14.02.2021 14:22
Роструд напомнил о предстоящей шестидневной рабочей неделе 1
14.02.2021 19:40
Ночью в Карелии подморозит до минус 31 градуса 2
14.02.2021 17:00
Жителям Карелии позволят узаконить гаражи
14.02.2021 16:26
В Петрозаводске прохожим дарили розы (ВИДЕО) 23
14.02.2021 15:44

Депутаты Петросовета требуют не забыть отремонтировать историческое здание в центре Петрозаводска (ФОТО)

Новости. Общество
10:40, 15 Февраля 2021
фото: © Петросовет
Загрузка...

Депутат Петросовета Виталий Голов указал на необходимость ремонта фасада исторического дома в центре Петрозаводска, сообщили в Петросовете.

На заседании постоянной комиссии Петрозаводского городского Совета по жилищно-коммунальному хозяйству депутат обратился к городской администрации с предложением рассмотреть возможные варианты ремонта кровли и фасада дома №22 по пр. Карла Маркса.


© Яндекс.Карты

Вопрос о необходимости приведения в порядок внешнего облика здания на перекрестке ул. Дзержинского и пр. Карла Маркса, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, Виталий Голов поднял при обсуждении проекта решения об изменениях в бюджет 2021 года, который внесен в повестку очередной сессии Петросовета.

"В прошлом году в центре города были отремонтированы 47 фасадов исторических зданий. Однако этот знаменитый многоквартирный дом 1950-52 годов постройки, который даже в нынешнем плачевном состоянии служит настоящим украшением улицы, остался неокрашенным и без подсветки. Планирует ли комитет ЖКХ вернуться к этому вопросу и в текущем году провести необходимые мероприятия?" – поинтересовался депутат Петросовета.

Заместитель председателя Комитета ЖКХ администрации города Артем Кошкин сообщил, что изначально фасад данного здания был включен перечень объектов, предусмотренных к ремонту за счет региональной субсидии, которая была предоставлена в рамках подготовки 100-летию республики Карелия в прошлом году.

"В последующем выяснилось, что перед покраской стен требуется произвести капитальный ремонт кровли, который не укладывался в период 2020 года. В связи с этим объект был исключен, а вместо него в список на ремонт добавлен и отреставрирован другой дом. От администрации Петрозаводска в правительство республики направлено обращение с просьбой о предоставлении финансирования на выполнение требуемых работ. Если в этом году городу будет предоставлен межбюджетный трансферт на данные цели, то здание отремонтируют", - рассказал Артем Кошкин.

Депутат городского Совета Виталий Голов рекомендовал администрации еще раз проработать все возможные варианты ремонта кровли и фасада дома по пр. Карла Маркса, 22, чтобы реставрация здания не затянулась и была полностью завершена до конца 2021 года.

Добавим, что всего на заседании постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, которая состоялась 12 февраля, депутаты Дмитрий Романов, Виталий Голов, Андрей Ушаков, Ирина Шарипова и Дмитрий Данильев рассмотрели проекты решений, внесенные на очередную сессию. Напомним, что окончательное решение по данным вопросам будет принято на заседании Петросовета 17 февраля.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Острый
2021-02-15 11:44:54
"Рекомендовал" мэрии, смешно....началась мышиная возня ,скоро сентябрь....!?!?
театральный критик
2021-02-15 11:22:01
Пофиг. В сентябре их уже не будет
кир
2021-02-15 10:50:19
Фигня депутатская. Памятник поставят на клумбе и окружение облагородят. Только завода уже нет, куда свой взор устремит Гаскойн. :)
David.
2021-02-15 11:20:16
кир, магическое слово- галоперидол! :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.02.2021, 15:41
Минздрав объяснил причину смерти жителя Карелии после прививки от коронавируса
12.02.2021, 13:21
Кого бы вы назначили главой Петрозаводска? (ОПРОС)
11.02.2021, 06:40
Умер мужчина, которого в центре Петрозаводска 14 января сбил экскаватор (ВИДЕО)
13.02.2021, 15:52
Пожар уничтожил туристическую базу отдыха в Карелии
13.02.2021, 15:02
Родионов объяснил, что будет выпускать промышленный парк стоимостью 1,2 млрд в Петрозаводске
10.02.2021, 15:05
Жительница Кондопожского района заплатит больше 10 млн рублей за воровство электроэнергии

Аналитика

11.02.2021 12:44
Обществоведение
"Проблемы энергетики Карелии никому в одиночку не решить…" 7
Генеральный директор АО "Прионежская сетевая компания" Игорь Ширшов рассказал об итогах работы за прошлый год и о "болевых точках" в энергоснабжении потребителей республики.
Миллиарды на помощь отстающему 8
10.02.2021 16:53
Кто попадет под гаражную амнистию?
09.02.2021 16:08
Бюджетный дефицит погрузил Карелию в долги 12
09.02.2021 13:05
Костная клиника: что делать, когда болят суставы
09.02.2021 12:50
Вся аналитика

Чтиво

12.02.2021 14:00
Без политики
Комплексная диагностика перед вакцинацией от COVID-19 со скидкой 20%!
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
Клиника доброго стоматолога 3
09.02.2021 09:07
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»