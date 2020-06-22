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Депутаты попросят Центробанк продлить льготную ипотеку до следующего года

Новости. Общество
21:05, 22 Июня 2020
фото: © Гавриил Григоров/ТАСС
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Депутаты планируют предложить Набиуллиной продлить ипотеку под 6,5%.

Депутаты Госдумы во вторник намерены предложить главе Банка России Эльвире Набиуллиной поддержать продление льготной ипотеки под 6,5% на новостройки на весь 2021 год, пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на главу комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Госдума 23 июня планирует заслушать отчет Набиуллиной о работе регулятора по итогам прошлого года.
 
"Во-первых, создание условий для активизации кредитования. Центральный банк в принципе, снизив ключевую ставку, можно сказать, отреагировал на наши пожелания будущие, но чтобы продолжалась эта линия. Плюс программы поддержки ипотечного кредитования, чтобы программа 6,5% была продлена и чтобы были дополнительно лимитированы и продлены сельские ипотечные кредиты", –сказал он, отвечая на вопрос, с какими предложениями депутаты намерены выйти к главе ЦБ.

Аксаков добавил, что депутаты считают возможным продлить ипотечную программу под 6,5% на весь следующий год. 

Также парламентарии будут просить главу ЦБ продлить на следующий год и регуляторные послабления, введенные весной этого года.

"Нормативное регулирование Банка России чтобы было адекватно ситуации, поскольку портфели сейчас ухудшились. Вполне возможно, чтобы регулятор принял решение о продлении этих мер, чтобы не формировались дополнительные резервы по таким портфелям", – уточнил Аксаков.

Программа ипотеки по ставке 6,5% для покупки стандартного жилья в новостройках запущена по поручению президента России Владимира Путина, она будет действовать до 1 ноября. Ставка 6,5% сохраняется на весь срок кредита. Программа распространяется на жилищные займы до 8 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 миллионов в других регионах страны.

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