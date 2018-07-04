Депутаты предложили отменить "золотые парашюты" для чиновников до 2024 года

Парламентский Комитет по госустройству и местному самоуправлению единогласно поддержал предложение приостановить выплату "золотых парашютов" госслужащим до 2024 года.

По данным пресс-службы парламента, такую поправку внесли депутаты Алексей Хейфец, Вадим Андронов и Алексей Исаев.

Ранее, 21 июня, Законодательное собрание приняло в первом чтении законопроект главы республики о приостановлении соответствующих выплат госслужащим в связи с выходом на страховую пенсию по старости (инвалидности) до 1 января 2019 года.

"Во время подготовки документа ко второму чтению поступили поправки депутатов о приостановлении выплат на более длительный срок. В свою очередь правительство Карелии одобрило предложение карельских парламентариев", - отметили в пресс-службе.

После обсуждения члены Комитета рекомендовали Заксобранию принять законопроект во втором окончательном чтении с учетом поправок.