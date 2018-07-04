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Новости. Общество
10:44, 04 Июля 2018

Депутаты предложили отменить "золотые парашюты" для чиновников до 2024 года

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Парламентский Комитет по госустройству и местному самоуправлению единогласно поддержал предложение приостановить выплату "золотых парашютов" госслужащим до 2024 года.

По данным пресс-службы парламента, такую поправку внесли депутаты Алексей Хейфец, Вадим Андронов и Алексей Исаев.

Ранее, 21 июня, Законодательное собрание приняло в первом чтении законопроект главы республики о приостановлении соответствующих выплат госслужащим в связи с выходом на страховую пенсию по старости (инвалидности) до 1 января 2019 года.

"Во время подготовки документа ко второму чтению поступили поправки депутатов о приостановлении выплат на более длительный срок. В свою очередь правительство Карелии одобрило предложение карельских парламентариев", - отметили в пресс-службе.

После обсуждения члены Комитета рекомендовали Заксобранию принять законопроект во втором окончательном чтении с учетом поправок.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2018-07-04 11:59:16
По конституции мы все равны,но некоторые всё равно равнее :)
Штази
2018-07-04 11:34:21
Спасибо, наконец-то доходчиво объяснили молодым госслужащим, чего на самом деле стОят обещания государства отблагодарить их потом на пенсии за многолетнюю добросовестную службу народу с соблюдением кучи всяких запретов и ограничений.
Сергей
2018-07-04 11:16:47
А почему бы совсем не отменить!? Чем они лучше врачей, педагогов, которые приносят реальную пользу государству. А эти бездельники с кучей таких же советников!
Кирюха непутёвый
2018-07-04 10:59:22
И правильно едросы делают , а то вдруг чего примут и на пенсию им позже идти придётся . Соображают где халява зарыта .
Гость
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